Россиянам рассказали, как заработать на максимальную пенсию
Чтобы получать максимально возможную страховую пенсию годовой доход гражданина должен либо соответствовать, либо превышать размер предельной базы начисления страховых взносов. Об этом NEWS.ru заявила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.
Она уточнила, что в 2025 году размер предельной базы начисления страховых взносов равен 2 759 000 рублей. Это эквивалентно ежемесячной зарплате почти в 230 тысяч рублей.
«Уже с 2026 года предельная база будет повышена до 2 979 000 рублей. ТАким образом ежемесячная зарплата должна быть на уровне не ниже 248,3 тысячи рублей», — заключила эксперт.
Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что средняя страховая пенсия на конец 2026 года составит 27 тысяч 117 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
