Россиянам рассказали, как заработать на максимальную пенсию

Она уточнила, что в 2025 году размер предельной базы начисления страховых взносов равен 2 759 000 рублей. Это эквивалентно ежемесячной зарплате почти в 230 тысяч рублей.

«Уже с 2026 года предельная база будет повышена до 2 979 000 рублей. ТАким образом ежемесячная зарплата должна быть на уровне не ниже 248,3 тысячи рублей», — заключила эксперт.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что средняя страховая пенсия на конец 2026 года составит 27 тысяч 117 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

