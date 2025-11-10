В России средняя социальная пенсия превысила 15,5 тысячи рублей
Средняя социальная пенсия в России в октябре превысила 15,5 тысячи рублей в месяц. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда.
По состоянию на 1 октября, средний размер социальной пенсии в стране достиг 15 514,11 рубля. В начале года эта выплата составляла 13 511,95 рубля.
Отмечается, что средняя социальная пенсия для работающих граждан выросла до 11 705,66 рубля, неработающим получателям такой пенсии выплачивают в среднем 15 814,26 рубля.
Между тем профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова предупредила, что в декабре ряду категорий граждан увеличат пенсионные выплаты. На повышение могут рассчитывать в том числе достигшие 80-летнего возраста в предыдущий месяц и люди с инвалидностью первой группы, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России средняя социальная пенсия превысила 15,5 тысячи рублей
- В Японии разгорелся скандал из-за слов министра Кикавады о Курилах
- Долина при продаже квартиры считала, что участвует в «спецоперации»
- В МИД РФ назвали отключение света в резиденции Зеленского театральным эффектом
- В России могут сделать обязательной индексацию зарплат не реже раза в год
- В резиденции Зеленского пропал свет во время его интервью
- Сырский: ВС РФ узнали место награждения на плацу из взломанного чата
- СМИ: В России не хватает вакцины от ротавирусной инфекции
- Начисления налога на роскошные авто в России поставили рекорд
- Суд запретил сайты с рекламой магнитов для остановки счетчиков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru