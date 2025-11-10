В России средняя социальная пенсия превысила 15,5 тысячи рублей

Средняя социальная пенсия в России в октябре превысила 15,5 тысячи рублей в месяц. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда.

По состоянию на 1 октября, средний размер социальной пенсии в стране достиг 15 514,11 рубля. В начале года эта выплата составляла 13 511,95 рубля.

Отмечается, что средняя социальная пенсия для работающих граждан выросла до 11 705,66 рубля, неработающим получателям такой пенсии выплачивают в среднем 15 814,26 рубля.

Между тем профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова предупредила, что в декабре ряду категорий граждан увеличат пенсионные выплаты. На повышение могут рассчитывать в том числе достигшие 80-летнего возраста в предыдущий месяц и люди с инвалидностью первой группы, пишет Ura.ru.

