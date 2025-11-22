В Нигерии из католической школы похитили 227 учеников и учителей

Боевики похитили более 200 учеников и преподавателей из частной католической школы в Нигерии. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на Христианскую ассоциацию республики.

Инцидент произошел в школе Святой Марии в штате Нигер в пятницу. Как сообщал местный телеканал Arise Tv, были похищены 52 ученика. Позднее стало известно, что их число выросло до 215. Все похищенные были девочками.

«Также были похищены 12 учителей», - отмечает Agence France-Presse.

