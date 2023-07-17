«Сотрясание воздуха!»: Кинолог о введении штрафов за выгул опасных собак

Полиция не сможет контролировать выгул собак из перечня потенциально опасных пород, которых в России на самом деле не так много, заявил в интервью НСН ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц.

Правительство РФ ранее поддержало законопроект, предполагающий штрафы от 1 до 3 тыс. рублей за выгул в общественных местах без намордника потенциально опасных собак.