«Сотрясание воздуха!»: Кинолог о введении штрафов за выгул опасных собак
Половину опасных пород не встретишь на улице, положения закона не работают, а у полиции хватает и других дел, сказал в эфире НСН Константин Карапетьянц.
Полиция не сможет контролировать выгул собак из перечня потенциально опасных пород, которых в России на самом деле не так много, заявил в интервью НСН ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц.
Правительство РФ ранее поддержало законопроект, предполагающий штрафы от 1 до 3 тыс. рублей за выгул в общественных местах без намордника потенциально опасных собак.
«Особо опасных пород не так много, и раздувать вокруг них целую кампанию это сотрясание воздуха, я половину из этих пород ни разу не видел на улице. Вокруг этого закона очень много решений, которые не работали, не работают и не будут работать, это замкнутый круг. Принять-то закон можно, а дальше что? Ну вот, приняли закон, что нельзя выходить с потенциально опасной собакой, и возникают вопросы: кто будет контролировать, как определить, опасная это собака или нет, и каким образом будут накладываться взыскания?» - задался вопросом Карапетьянц.
По его мнению, у полиции и участковых хватает более важных вопросов.
«Должен быть специалист, который определит, что это та самая порода. Если попросить участкового полицейского описать эти породы хотя бы внешне, вряд ли он это сделает. Нужно зафиксировать факт, составить протокол, столько мороки с этим... У нас правоохранительным органам, видимо, больше делать нечего, как следить за этим перечнем из 12 пород», - заключил собеседник НСН.
В перечень потенциально опасных собак, утвержденный правительством РФ, входят 12 пород. В их числе, в частности, акбаш, амбульдог, булли Кутта, бэндог, гуль дог, питбульмастиф и волко-собачьи гибриды.
Зоопсихолог Ярослав Волков ранее объяснял Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему собаки-«декорашки» становятся опаснее питбулей.
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