Госдума приняла закон о запрете на самовыгул собак и кошек
Нашумевший проект закона о безнадзорных животных, в котором предлагается запретить самостоятельный выгул домашних животных, принят Госдумой России во втором и третьем чтениях, сообщает телеканал «360».
Поправку внесли в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», в которой описаны требования к содержанию домашних питомцев. Свободное и неконтролируемое передвижение животного запрещено во всех местах, кроме тех, которые разрешат местные власти.
Также в законе прописано требование содержать отловленных собак и кошек только в спецприютах.
Один из соавторов законопроекта, зампред думского комитета по промышленности и торговле Александр Спиридонов предложил норму о приравнивании безнадзорного выгула собак к выбрасыванию животных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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