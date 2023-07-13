Госдума приняла закон о запрете на самовыгул собак и кошек

Поправку внесли в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», в которой описаны требования к содержанию домашних питомцев. Свободное и неконтролируемое передвижение животного запрещено во всех местах, кроме тех, которые разрешат местные власти.

Также в законе прописано требование содержать отловленных собак и кошек только в спецприютах.

Один из соавторов законопроекта, зампред думского комитета по промышленности и торговле Александр Спиридонов предложил норму о приравнивании безнадзорного выгула собак к выбрасыванию животных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

