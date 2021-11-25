Сотрудников МГУ отстранили от работы за отказ от вакцинации

Отказались от иммунизации около 4% работников, заявил ректор учебного заведения Виктор Садовничий. По его словам, это 800 сотрудников вуза. Всего в МГУ насчитывается 20 тысяч работников.

«Мы знаем, у кого есть противопоказания, знаем, кто вакцинировался, ревакцинировался, знаем, кто просто идеологический противник. Я издал приказ, прошу таких людей отстранить от контактов со студентами», — сказал ректор.

Самая плохая ситуация сложилась на трех факультетах, где от вакцины отказались до 100 человек.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что нужно сбалансировано относиться к вопросу наказания антипрививочников и не превращать это в «охоту на ведьм».

