Сотрудников МГУ отстранили от работы за отказ от вакцинации

Отказавшихся от вакцинации от коронавируса сотрудников МГУ отстранили от работы со студентами, сообщает телеканал «360».

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Отказались от иммунизации около 4% работников, заявил ректор учебного заведения Виктор Садовничий. По его словам, это 800 сотрудников вуза. Всего в МГУ насчитывается 20 тысяч работников.

«Мы знаем, у кого есть противопоказания, знаем, кто вакцинировался, ревакцинировался, знаем, кто просто идеологический противник. Я издал приказ, прошу таких людей отстранить от контактов со студентами», — сказал ректор.

Самая плохая ситуация сложилась на трех факультетах, где от вакцины отказались до 100 человек.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что нужно сбалансировано относиться к вопросу наказания антипрививочников и не превращать это в «охоту на ведьм».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Высшее ОбразованиеВакцинацияМГУ
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