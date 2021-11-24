Жириновский призвал отстранить антипрививочников от телеэфира

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своём Telegram-канале предложил отменять регистрацию партий, которые поддерживают антипрививочников.

Миронов ответил на письмо главврачей ковид-больниц

По его словам, властям следует принять показательные меры, в том числе, отстранить от телеэфира всех антиваксеров.

«Пусть дома на кухне рассказывают свои бредни... регистрацию партий, которые поддерживают антипрививочников, отменил бы за антигосударственную деятельность», - написал политик.

Комментируя письмо врачей ковид-больниц к известным россиянам, которых они считают антипрививочниками, Жириновский отметил, что поддержка отказа от вакцинации «толкает людей на кладбище».

Ранее врачи ряда российских больниц, оказывающих медицинскую помощь пациентам с коронавирусом, опубликовали открытое письмо к известным людям, выступающим против вакцинации от COVID-19, пригласив их посетить «красные зоны», сообщает RT.

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияЛДПРВладимир Жириновский
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