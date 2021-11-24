Песков: Борьбу с антипрививочниками не стоит превращать в «охоту на ведьм»

Нужно сбалансированно относиться к вопросу наказания антипрививочников и не превращать это в «охоту на ведьм». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Росздравнадзор передал в прокуратуру и СК информацию о 37 антиваксерах из соцсетей.

СМИ: российским антипрививочникам может грозить тюрьма

"Это все может рассматривать только суд и выносить какой-то вердикт. Безусловно, было бы плохо это все превращать в атаку на ведьм", - приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

По словам Пескова, в теме антипрививочников нужен спокойный, трезвый подход.

Почётный адвокат России, доктор юридических наук Людмила Айвар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечала, что противники вакцинации в ближайшее время столкнутся с ужесточением наказания за распространение фейков.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НаказаниеВакцинация
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