Песков: Борьбу с антипрививочниками не стоит превращать в «охоту на ведьм»

Нужно сбалансированно относиться к вопросу наказания антипрививочников и не превращать это в «охоту на ведьм». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Росздравнадзор передал в прокуратуру и СК информацию о 37 антиваксерах из соцсетей.