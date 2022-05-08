Сотрудники СК России провели осмотр здания «Азовмаш» в Мариуполе

«Сотрудниками военных следственных органов СК России в ходе выезда в город Мариуполь осмотрены здания, помещения и прилегающие территории завода "Азовмаш", место дислокации военнослужащих 36 бригады Вооруженных сил Украины», - отмечается в сообщении.

В СК РФ заявили о продолжении деятельности по фиксации следов военных преступлений ВСУ в Донецке.

Ранее пленный полковник Владимир Баранюк, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты с 2021 года, Герой Украины, который рассказал о нехватке боеприпасов в апреле, не смог прокомментировать наличие большого количества боеприпасов, обнаруженных российской стороной на «Азовмаше», где укрывались подразделения под его командованием.

