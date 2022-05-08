Сотрудники СК России провели осмотр здания «Азовмаш» в Мариуполе
Сотрудники Следственного комитета России сделали осмотр помещений и территории предприятия «Азовмаш» в Мариуполе, сообщается в Telegram-канале ведомства.
«Сотрудниками военных следственных органов СК России в ходе выезда в город Мариуполь осмотрены здания, помещения и прилегающие территории завода "Азовмаш", место дислокации военнослужащих 36 бригады Вооруженных сил Украины», - отмечается в сообщении.
В СК РФ заявили о продолжении деятельности по фиксации следов военных преступлений ВСУ в Донецке.
Ранее пленный полковник Владимир Баранюк, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты с 2021 года, Герой Украины, который рассказал о нехватке боеприпасов в апреле, не смог прокомментировать наличие большого количества боеприпасов, обнаруженных российской стороной на «Азовмаше», где укрывались подразделения под его командованием.
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