Пленный полковник ВСУ обвинил Киев во лжи военным
Пленный полковник Владимир Баранюк, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты с 2021 года, Герой Украины, рассказал, что Киев лгал военным ВСУ по поводу деблокады. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «видео с показаниями» комбрига, данными им «в одном из населенных пунктов ДНР».
«Киев говорил держаться. Держаться. Что отряды деблокации идут, они будут у вас», — показал он во время допроса.
По словам Баранюка, командование в Киеве призвало военных держаться, но к апрелю у них закончились боеприпасы.
«Мы крайние боеприпасы раздали где-то 7-8 апреля – в подразделения наши. То есть, на тот момент уже боеприпасов не было», - заявил украинский военный.
При этом он не смог прокомментировать наличие большого количества боеприпасов, обнаруженных российской стороной на «Азовмаше», где укрывались подразделения под командованием Баранюка.
«Не знаю. Все боеприпасы были выданы на тот момент. Если бы у меня были боеприпасы на тот момент, Я бы, соответственно, не выходил, был бы там», - публикуют видео допроса украинского полковника «Известия».
Когда, по словам Баранюка, боеприпасы закончились , украинские военные предприняли попытку прорыва, завершившуюся неудачей.
«Соответственно, этой помощи не было. Что как бы и подтолкнуло к выходу навстречу своим подразделениям», — отметил он.
Ранее завершилась гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан с завода «Азовсталь».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 447 / сут.
Умерли
377 тыс.+118 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+6 682 / сут.
- Минобороны РФ: Уничтожен корвет ВМС Украины проекта 1241 в районе Одессы
- El Pais: ЕК потребует делиться газом страны ЕС в случае сокращения поставок из России
- Пленный полковник ВСУ обвинил Киев во лжи военным
- Зеленский: Байдену «важно было бы приехать в Киев»
- Врач заявил о новом всплеске заболеваемости COVID-19 в России
- Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к осени
- Эксперт посоветовал не пренебрегать защитными масками на параде Победы
- Число пострадавших при пожарах в Красноярском крае выросло до 19
- Юрист напомнил о штрафе за шашлыки
- Саудовскую Аравию упрекнули за отказ помочь «задушить» Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru