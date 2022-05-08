Пленный полковник ВСУ обвинил Киев во лжи военным

«Киев говорил держаться. Держаться. Что отряды деблокации идут, они будут у вас», — показал он во время допроса.

По словам Баранюка, командование в Киеве призвало военных держаться, но к апрелю у них закончились боеприпасы.

«Мы крайние боеприпасы раздали где-то 7-8 апреля – в подразделения наши. То есть, на тот момент уже боеприпасов не было», - заявил украинский военный.

При этом он не смог прокомментировать наличие большого количества боеприпасов, обнаруженных российской стороной на «Азовмаше», где укрывались подразделения под командованием Баранюка.

«Не знаю. Все боеприпасы были выданы на тот момент. Если бы у меня были боеприпасы на тот момент, Я бы, соответственно, не выходил, был бы там», - публикуют видео допроса украинского полковника «Известия».

Когда, по словам Баранюка, боеприпасы закончились , украинские военные предприняли попытку прорыва, завершившуюся неудачей.

«Соответственно, этой помощи не было. Что как бы и подтолкнуло к выходу навстречу своим подразделениям», — отметил он.

Ранее завершилась гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан с завода «Азовсталь».

