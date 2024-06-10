Сотрудникам морга предлагали 1 млн рублей за голые фото Жанны Фриске

По его словам, изначально неизвестные хотели приобрести фотографии за полмиллиона рублей, но затем увеличили сумму до миллиона.

Отмечается, что сотрудники морга отказались от предложения. Мужчина отметил, что среди работников морга был человек, который учился с его младшей дочерью.

Ранее вдовец артистки Дмитрий Шепелев рассказал, кто выплатил долг «Русфонду» за лечение Фриске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

