Кузина Жанны Фриске скончалась от рака

Она последние 14 лет боролась с онкологическим заболеванием. «Моя прекрасная девочка, такая молодая, такая красивая, и так рано ушла. Лети, моя сестренка. Я тебя очень люблю и буду помнить», — написала артистка в соцсетях.

39-летняя Гончаренко жила в Одессе, ее мать была единственной сестрой отца певицы. Сестра Владимира Фриске скончалась от онкологического заболевания в 2011 году.

Основатель ассоциации врачей и целителей АСМ, учредитель первой в мире здравницы, где лечение основано на медицине традиций, ведьма Алена Полынь в пресс-центре НСН заявила, что звезды готовы платить большие деньги, чтобы избавиться от конкурента на сцене.

