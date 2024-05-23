Кузина Жанны Фриске скончалась от рака

Экс-солистка группы «Блестящие» Наталья Фриске — сестра покойной певицы Жанны Фриске сообщила о смерти двоюродной сестры Татьяны Гончаренко, сообщает «360».

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Она последние 14 лет боролась с онкологическим заболеванием. «Моя прекрасная девочка, такая молодая, такая красивая, и так рано ушла. Лети, моя сестренка. Я тебя очень люблю и буду помнить», — написала артистка в соцсетях.

39-летняя Гончаренко жила в Одессе, ее мать была единственной сестрой отца певицы. Сестра Владимира Фриске скончалась от онкологического заболевания в 2011 году.

Основатель ассоциации врачей и целителей АСМ, учредитель первой в мире здравницы, где лечение основано на медицине традиций, ведьма Алена Полынь в пресс-центре НСН заявила, что звезды готовы платить большие деньги, чтобы избавиться от конкурента на сцене.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Фомичев
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