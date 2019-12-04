Шепелев рассказал, кто выплатил долг «Русфонду» за лечение Фриске
Часть средств, которые были предоставлены Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске, возместил «Русфонду» вдовец артистки Дмитрий Шепелев. Такое заявление он сделал в интервью Ксении Собчак для ее блога на YouTube.
Шепелев рассказал, что все пожертвованные средства хранились на счету «Русфонда», однако после смерти Фриске деньги пропали. Как следствие обязательство возместить пропажу легло на плечи матери, отца, а также сына Жанны Фриске по имени Платон.
Ведущий пояснил, что выплатил долю за своего сына, поскольку тот еще не в состоянии отдать долг благотворительному фонду самостоятельно.
Шепелев также подчеркнул, что действия родителей Фриске — это «не про любовь, а про жадность, воровство и подлость».
«Я буду вынужден скaзaть об этом своему ребенку. Может быть, не через год, но я скaжу ему прaвду», — заключил ведущий.
Ранее НСН писала, что «Русфонд» получил 7,98 млн рублей в рамках исполнения иска о возврате 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске. Средства получены от реализации имущества, доставшегося по наследству родственникам певицы.
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