Суд арестовал троих полицейских по делу о взятках для Telegram-канала Baza
Замоскворецкий суд Москвы отправил под арест троих сотрудников полиции, обвиняемых в передаче служебной информации Telegram-каналу Baza за денежное вознаграждение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
По данным следствия, под стражу до 20 сентября заключены оперуполномоченный уголовного розыска из Красноярского края Сергей Ковалев, сотрудник полиции Александр Аблаев и оперативник из Белгорода Александр Селиванов. Последний признал вину. По словам его адвоката, сумма взятки составила около 137 тысяч рублей.
Силовиков задержали в Красноярском и Краснодарском краях, а также в Белгородской области. Их доставили в Москву. Следствие утверждает, что подозреваемые передавали внутреннюю информацию журналистам на протяжении двух лет.
В рамках того же дела задержаны главный редактор Baza Глеб Трифонов и его коллега Татьяна Лукьянова. По версии СК, они давали взятки полицейским. Во вторник в офисе редакции прошли обыски, изъяты техника и документы. В среду суд арестовал обоих журналистов, свою вину они не признал, передает «Радиоточка НСН».
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