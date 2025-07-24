Суд арестовал троих полицейских по делу о взятках для Telegram-канала Baza

Замоскворецкий суд Москвы отправил под арест троих сотрудников полиции, обвиняемых в передаче служебной информации Telegram-каналу Baza за денежное вознаграждение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным следствия, под стражу до 20 сентября заключены оперуполномоченный уголовного розыска из Красноярского края Сергей Ковалев, сотрудник полиции Александр Аблаев и оперативник из Белгорода Александр Селиванов. Последний признал вину. По словам его адвоката, сумма взятки составила около 137 тысяч рублей.