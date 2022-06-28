«Сотни не подделывают!» Эксперт по фальшивкам объяснила, зачем России новые купюры
Пятитысячные купюры более защищенные, чем сторублевые, при этом мошенникам неинтересны маленькие номиналы, сказала в эфире НСН Татьяна Давидис.
Выпуск в России новых сторублевок не связан с разгулом фальшивомонетчиков, сказала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» специалист по фальшивой валюте Татьяна Давидис.
Ранее Банк России анонсировал, что 30 июня презентует модернизированную сторублевую банкноту.
«Сто рублей не являются часто подделываемым номиналом. Самые подделываемые – это пятитысячные купюры, также подделывают 1000 и 2000 рублей. Сто рублей не подделываются в связи с себестоимостью, фальшивомонетчики занимаются более высокими номиналами. Пять тысяч рублей являются более защищенной банкнотой, поэтому начали с этого невысокого номинала», - сказала Давидис.
По ее словам, смена дизайна банкнот и их модернизация – это полезный процесс.
«Обновление банкнот – это очень полезный процесс, потому что наряду с расширением средств защиты расширяются и возможности фальшивомонетчиков. Очень хорошо менять время от времени дизайн и обновлять средства защиты банкнот особенно, когда они совершенствуются. Новая серия банкнот обладает повышенным комплексом защиты от подделок и началась с выпуска банкнот по 200 и 2000 рублей. По плану она продолжается другими номиналами, ближайший – это 100 рублей», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».
В конце апреля Ассоциация банков России обратилась к Центробанку с просьбой отложить выпуск модернизированных банкнот из-за сложностей с оборудованием на фоне западных санкций.
Межу тем, в Гознаке заверили, что внедрение новых купюр не создаст никаких проблем для банков и бизнеса.
Ранее сообщалось, что в 2022 году будут выпущены новые сторублевки, в 2023 году – банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей, в 2024 – 500 рублей, а в 2025 – 10 и 50 рублей.
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