«Сотни не подделывают!» Эксперт по фальшивкам объяснила, зачем России новые купюры

В конце апреля Ассоциация банков России обратилась к Центробанку с просьбой отложить выпуск модернизированных банкнот из-за сложностей с оборудованием на фоне западных санкций.

Межу тем, в Гознаке заверили, что внедрение новых купюр не создаст никаких проблем для банков и бизнеса.

Ранее сообщалось, что в 2022 году будут выпущены новые сторублевки, в 2023 году – банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей, в 2024 – 500 рублей, а в 2025 – 10 и 50 рублей.

