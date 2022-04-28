Банки попросили ЦБ отложить ввод новых банкнот

Отмечается, что в России используется только импортная техника для обработки банкнот. Однако из-за санкций многие поставщики покинули страну, и финансовые организации не смогут обновить программное обеспечение банкоматов.

«С уходом поставщиков стали невозможными любые обновления программного обеспечения валидаторов в модулях рециркуляции/приема наличных банкоматов, а также кассовой техники, терминалов», — подчеркнули в АБР.

Банки просят отложить выпуск новых банкнот до стабилизации ситуации в РФ, налаживания каналов поставок и обслуживания оборудования, отмечает телеканал «360».

Банк России планировал выпустить новые купюры в обращение в ближайшие четыре года. В частности, в 2022 году готовился выпуск банкноты в 100 рублей, в 2023-м — новых 1000 и 5000 рублей, в 2024-м — пятисотрублевой купюры, еще через год — банкнот в 10 и 50 рублей, пишет «Свободная пресса».

