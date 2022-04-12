Гознак: Внедрение новых купюр не создаст проблем для банков и бизнеса

Внедрение новых рублевых купюр не создаст никаких проблем для банков и бизнеса. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на главу Гознака Аркадия Трачука.

Он напомнил, что такой процесс был отработан еще при создании банкнот 200 и 2000 рублей.

По словам Трачука, процесс ввода в обращение новых купюр начнется с того, что Банк России официально объявит об этом, а потом экземпляры банкнот будут переданы в заинтересованные организации для настройки банкоматов и прочего оборудования. Банкноты поступят в обращение только через несколько месяцев, когда вся техника будет под них адаптирована.