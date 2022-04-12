Гознак: Внедрение новых купюр не создаст проблем для банков и бизнеса
Внедрение новых рублевых купюр не создаст никаких проблем для банков и бизнеса. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на главу Гознака Аркадия Трачука.
Он напомнил, что такой процесс был отработан еще при создании банкнот 200 и 2000 рублей.
По словам Трачука, процесс ввода в обращение новых купюр начнется с того, что Банк России официально объявит об этом, а потом экземпляры банкнот будут переданы в заинтересованные организации для настройки банкоматов и прочего оборудования. Банкноты поступят в обращение только через несколько месяцев, когда вся техника будет под них адаптирована.
В ближайшие годы Банк России планирует перейти на более долговечные и защищенные купюры. Так, в 2022 году должны появиться новые 100-рублевые банкноты, в 2023 - 1000 и 5000-рублевые, в 2024 – 500-рублевые и в 2025 – 10 и 50-рублевые. При этом глава Гознака отметил, что сроки ввода в оборот некоторых из этих купюр могут быть «смещены».
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