Центробанк представит обновленную 100-рублевую банкноту

«30 июня в 11:00 состоится презентация модернизированной 100-рублевой банкноты», — говорится в сообщении.

Новинку презентуют в ходе пресс-конференции. В ней примут участие зампредседателя ЦБ Сергей Белов и гендиректор АО «Гознак» Аркадий Трачук, пишет РИА ФАН.

На обновленной купюре изобразят символы Москвы, в том числе Красную площадь, парк «Зарядье», Шуховскую башню, главное здание МГУ им. Ломоносова. На оборотной стороне банкноты разместят другие достопримечательности Центрального федерального округа.

