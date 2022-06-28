Центробанк представит обновленную 100-рублевую банкноту
Банк России в четверг представит новую банкноту номиналом 100 рублей. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«30 июня в 11:00 состоится презентация модернизированной 100-рублевой банкноты», — говорится в сообщении.
Новинку презентуют в ходе пресс-конференции. В ней примут участие зампредседателя ЦБ Сергей Белов и гендиректор АО «Гознак» Аркадий Трачук, пишет РИА ФАН.
На обновленной купюре изобразят символы Москвы, в том числе Красную площадь, парк «Зарядье», Шуховскую башню, главное здание МГУ им. Ломоносова. На оборотной стороне банкноты разместят другие достопримечательности Центрального федерального округа.
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