Центробанк представит обновленную 100-рублевую банкноту

Банк России в четверг представит новую банкноту номиналом 100 рублей. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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«30 июня в 11:00 состоится презентация модернизированной 100-рублевой банкноты», — говорится в сообщении.

Новинку презентуют в ходе пресс-конференции. В ней примут участие зампредседателя ЦБ Сергей Белов и гендиректор АО «Гознак» Аркадий Трачук, пишет РИА ФАН.

На обновленной купюре изобразят символы Москвы, в том числе Красную площадь, парк «Зарядье», Шуховскую башню, главное здание МГУ им. Ломоносова. На оборотной стороне банкноты разместят другие достопримечательности Центрального федерального округа.

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ФОТО: РИА Новости
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