Сотни миллионов нелегальных литров: Как проверить магазин на контрафактный алкоголь
Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев заявил НСН, что алкогольные магазины без лицензии есть в каждом городе.
Нелегальный рынок алкоголя в России превысил 20%, это порядка 15 миллионов декалитров в год, заявил НСН президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.
МВД России обозначило признаки контрафактного алкоголя. Среди них: отсутствие литража на дне бутылки, низкое качество печати этикеток и контрэтикетки, незаводской способ нанесения и опечатки в маркировке крышек. Эксперты дополняют картину и отмечают, что рынок становится всё более маскированным и трудно распознаваемым. По их словам, контроль за оборотом контрафакта остается слабым, пишут «Известия». Косарев подтвердил эту информацию.
«Если мы говорим про нелегальную продукцию, это примерно 20% рынка, порядка 15 миллионов декалитров в год. Распознавать ее можно такими оригинальными способами, как советует МВД. Но на самом деле все очень просто. Если ты приходишь в магазин, который имеет лицензию, то у тебя ноль шансов купить нелегальную продукцию, то есть, ноль шансов отравиться. Магазины без лицензии есть в каждом городе, их довольно много. В алкоголе содержится 65% акциза и НДС, продавать его серыми путями очень выгодно. Поэтому у нас такой большой нелегальный рынок», - объяснил он.
Он назвал единственный проверенный способ защиты от некачественного алкоголя.
«Желающие экспериментировать с собственным здоровьем могут купить алкоголь в магазине без лицензии. Там продукция не проходит никакого контроля, метанол там может присутствовать с большой долей вероятности. Конечно, этикетки играют роль, но это все нюансы. Не стоит покупать продукцию в нелегальных местах. Есть приложение «АнтиКонтрафактАлко», где собраны все магазины с лицензией. В этом приложении можно проверить лицензию любой купленной бутылки. Мы живем в современном мире, есть способы определения нелегальной продукции на 100%», - заключил собеседник НСН.
Снижение потребление алкоголя в России может объясняться тем, что россияне перешли с водки и коньяка на менее крепкие напитки, например, пиво и вино, кроме того, статистика не учитывает потребление нелегального алкоголя, например, домашних вин и самогона. Об этом НСН сказал руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сотни миллионов нелегальных литров: Как проверить магазин на контрафактный алкоголь
- Кризис памяти: Ноутбуки и смартфоны подорожают из-за дефицита «оперативки»
- Невролог предостерег россиян от сна в «картофельной кровати»
- «Четвертого рейха не будет!»: Европе предрекли уничтожение в войне НАТО с Россией
- Музыкальная индустрия сформулировала принципы регулирования нейросетей
- Путин подписал закон о снижении возраста уголовной ответственности за диверсии
- Генерал Липовой: Зеленский получит от Макрона утилизированные самолеты Rafale
- От творчества к бизнесу: Как менялся музыкальный рынок России в XXI веке
- Россиянам назвали способ защиты от «пенсионеров-скамеров» при покупке квартиры
- Сурганова сравнила участников премии «Все Цвета Джаза» с Моцартом и Бахом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru