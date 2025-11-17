«Если мы говорим про нелегальную продукцию, это примерно 20% рынка, порядка 15 миллионов декалитров в год. Распознавать ее можно такими оригинальными способами, как советует МВД. Но на самом деле все очень просто. Если ты приходишь в магазин, который имеет лицензию, то у тебя ноль шансов купить нелегальную продукцию, то есть, ноль шансов отравиться. Магазины без лицензии есть в каждом городе, их довольно много. В алкоголе содержится 65% акциза и НДС, продавать его серыми путями очень выгодно. Поэтому у нас такой большой нелегальный рынок», - объяснил он.

Он назвал единственный проверенный способ защиты от некачественного алкоголя.

«Желающие экспериментировать с собственным здоровьем могут купить алкоголь в магазине без лицензии. Там продукция не проходит никакого контроля, метанол там может присутствовать с большой долей вероятности. Конечно, этикетки играют роль, но это все нюансы. Не стоит покупать продукцию в нелегальных местах. Есть приложение «АнтиКонтрафактАлко», где собраны все магазины с лицензией. В этом приложении можно проверить лицензию любой купленной бутылки. Мы живем в современном мире, есть способы определения нелегальной продукции на 100%», - заключил собеседник НСН.

Снижение потребление алкоголя в России может объясняться тем, что россияне перешли с водки и коньяка на менее крепкие напитки, например, пиво и вино, кроме того, статистика не учитывает потребление нелегального алкоголя, например, домашних вин и самогона. Об этом НСН сказал руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.

