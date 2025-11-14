Продажа вина через маркетплейсы — настоящее преступление и популяризация алкоголя, которая позволит обходить ограничения на его продажу. Об этом НСН заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Минцифры России запустит эксперимент по продаже вина через маркетплейсы в 2026 году. Об этом заявил замглавы ведомства Олег Качанов. Верификацию личности будут проводить при помощи прямой биометрии или фотографии в цифровом документе. Онищенко назвал инициативу Минцифры преступлением.