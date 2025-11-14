«С доставкой на диван!»: Онищенко назвал преступлением продажу вина через маркетплейсы
Продажа вина через маркетплейсы сделает его еще более доступным и позволит обходить временные ограничения на его продажу, возмутился в эфире НСН Геннадий Онищенко.
Продажа вина через маркетплейсы — настоящее преступление и популяризация алкоголя, которая позволит обходить ограничения на его продажу. Об этом НСН заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Минцифры России запустит эксперимент по продаже вина через маркетплейсы в 2026 году. Об этом заявил замглавы ведомства Олег Качанов. Верификацию личности будут проводить при помощи прямой биометрии или фотографии в цифровом документе. Онищенко назвал инициативу Минцифры преступлением.
«Это антигосударственная затея, преступление, какими красивыми словами его ни описывай. Так алкоголь становится более доступным, через маркетплейсы его можно купить в любое время, обходя временные ограничения, которые дополнительно вводят в ряде регионов. Кроме того, алкоголь будут рекламировать, продавать в яркой упаковке. Человек со слабой психикой купит такой товар, даже если изначально не хотел. Думаю, что в рамках эксперимента за вознаграждение курьеры будут доставлять бутылку алкоголя не только к двери, но и к дивану, на котором лежит заказчик», — сказал Онищенко.
Ранее психиатр-нарколог Александр Ковтун не поверил в сокращение потребления алкоголя в России.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Не без Лепса»: Бутман рассказал, как родилась их песня с Шаманом
- «С доставкой на диван!»: Онищенко назвал преступлением продажу вина через маркетплейсы
- Любезно на выход: Айтишники первыми попадут под сокращения в 2026 году
- Россиян предупредили, что покупка квартир в рассрочку скоро потеряет смысл
- Орбан: Венгрия подаст в суд на ЕС из-за отказа от российского газа
- В центре Рерихов заявили, что картины Рериха «по-тихому» отдали государству
- Гозман заочно получил 10 лет колонии за оправдание терроризма
- Омбудсмен не поверил, что в России заработает «охлаждение» сим-карт
- Юрист рассказал о наказании для владельцев кинотеатра в «Авиапарке» после пожара
- Туроператоры поспорили с Песковым из-за «охлажденных» сим-карт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru