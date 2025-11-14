«С доставкой на диван!»: Онищенко назвал преступлением продажу вина через маркетплейсы

Продажа вина через маркетплейсы сделает его еще более доступным и позволит обходить временные ограничения на его продажу, возмутился в эфире НСН Геннадий Онищенко.

Продажа вина через маркетплейсы — настоящее преступление и популяризация алкоголя, которая позволит обходить ограничения на его продажу. Об этом НСН заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Минцифры России запустит эксперимент по продаже вина через маркетплейсы в 2026 году. Об этом заявил замглавы ведомства Олег Качанов. Верификацию личности будут проводить при помощи прямой биометрии или фотографии в цифровом документе. Онищенко назвал инициативу Минцифры преступлением.

Психолог заявила, что ограничения продаж алкоголя не заставят россиян бросить пить

«Это антигосударственная затея, преступление, какими красивыми словами его ни описывай. Так алкоголь становится более доступным, через маркетплейсы его можно купить в любое время, обходя временные ограничения, которые дополнительно вводят в ряде регионов. Кроме того, алкоголь будут рекламировать, продавать в яркой упаковке. Человек со слабой психикой купит такой товар, даже если изначально не хотел. Думаю, что в рамках эксперимента за вознаграждение курьеры будут доставлять бутылку алкоголя не только к двери, но и к дивану, на котором лежит заказчик», — сказал Онищенко.

Ранее психиатр-нарколог Александр Ковтун не поверил в сокращение потребления алкоголя в России.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Пресс-служба Государственной Думы РФ
ТЕГИ:ПродажамаркетплейсВиноАлкоголь

Горячие новости

Все новости

партнеры