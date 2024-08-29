«Состояние пересборки»: Российской видеоигровой индустрии предрекли светлое будущее
В России растет спрос на видеоигры, заинтересованная аудитория превышает 30 миллионов человек, рассказал НСН Александр Горбаченко.
Развитие российской видеоигровой индустрии сдерживают дефицит финансирования, нехватка кадров, а также отсутствие собственных видеоигровых платформ и экосистем, однако государство начало уделять больше внимания этой сфере, рассказал в эфире НСН директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, преподаватель кафедры киберспорта Университета «Синергия», экс-президент федераций компьютерного спорта России и Москвы Александр Горбаченко.
Согласно исследованию restore: ко Всемирному Дню видеоигр, больше половины россиян ежедневно играют в видеоигры. Каждый третий геймер отмечает, что видеоигры помогают ему расслабиться и переключиться. Еще 14% используют виртуальный мир как способ уйти от реальных проблем. Горбаченко отметил, что российскому геймдеву предстоит еще долгий путь.
«В силу объективных социально-экономических причин российская видеоигровая индустрия сейчас находится в состоянии пересборки. Несмотря на то, что отдельные видеоигровые студии способны создавать конкурентоспособные на глобальном рынке шедевры, наподобие Atomic Heart и «Мир танков», российскому геймдеву предстоит еще долгий путь. Нельзя научиться бегать раньше, чем просто уверенно ходить. Чтобы серийно выпускать видеоигровые продукты класса AAA, сперва необходимо поднять общий уровень индустрии. А для этого в стране должны быть еще и соответствующие социально-экономические условия. Пока развитие российской видеоигровой индустрии сдерживают дефицит финансирования, нехватка кадров, а также отсутствие собственных видеоигровых платформ и экосистем. Впрочем, по поручению главы государства уже ведется разработка отечественной видеоигровой приставки PlaySpace и игровой консоли «Эльбрус 2С3 for gamers», - сказал собеседник НСН.
По его словам, у российской видеоигровой индустрии есть хорошее будущее, так как государство начало уделять этой сфере больше внимания.
«На мой взгляд, будущее у российского геймдева есть. И весьма хорошее. Оптимизм внушает тот факт, что государство наконец осознало важность видеоигр как инструмента мягкой силы, как внутри страны, так и на международной арене и стало уделять внимание развитию отрасли. Появились мощные государственные институты поддержки, такие как Институт развития интернета. Опять же помогает рынок. На видеоигры есть платежеспособный спрос. И он растет. Только в прошлом году россияне потратили на видеоигры 161 миллиард рублей – больше чем на кино, музыку и книги. Это стимулирует развитие российского игростроя. Растет в нашей стране и геймерская аудитория. По различным экспертным оценкам, аудитория видеоигр в России составляет уже от 30 до 60 миллионов человек. По данным исследовательской компании Mediascope, чаще раза в неделю в компьютерные игры играют порядка 55% россиян в возрасте от 12 до 64 лет», - заключил эксперт.
Ранее компания Lesta Games объявила, что в январе 2025 года игра «Мир танков» получит самое большое обновление за всю историю своего существования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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