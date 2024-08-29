«Состояние пересборки»: Российской видеоигровой индустрии предрекли светлое будущее

По его словам, у российской видеоигровой индустрии есть хорошее будущее, так как государство начало уделять этой сфере больше внимания.



«На мой взгляд, будущее у российского геймдева есть. И весьма хорошее. Оптимизм внушает тот факт, что государство наконец осознало важность видеоигр как инструмента мягкой силы, как внутри страны, так и на международной арене и стало уделять внимание развитию отрасли. Появились мощные государственные институты поддержки, такие как Институт развития интернета. Опять же помогает рынок. На видеоигры есть платежеспособный спрос. И он растет. Только в прошлом году россияне потратили на видеоигры 161 миллиард рублей – больше чем на кино, музыку и книги. Это стимулирует развитие российского игростроя. Растет в нашей стране и геймерская аудитория. По различным экспертным оценкам, аудитория видеоигр в России составляет уже от 30 до 60 миллионов человек. По данным исследовательской компании Mediascope, чаще раза в неделю в компьютерные игры играют порядка 55% россиян в возрасте от 12 до 64 лет», - заключил эксперт.

Ранее компания Lesta Games объявила, что в январе 2025 года игра «Мир танков» получит самое большое обновление за всю историю своего существования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

