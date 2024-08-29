«Atomic Heart и Ил-2»: В киберспорте назвали самые популярные российские видеоигры
В России активно создаются, продвигаются и поддерживаются на государственном уровне видеоигры с ярко выраженным военно-прикладным аспектом, рассказал НСН Александр Гораченко.
Авиасимуляторы серии «Ил-2 Штурмовик» не теряют популярности почти четверть века, в эту игру играют в 185 странах мира, рассказал НСН директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, преподаватель кафедры киберспорта Университета «Синергия», экс-президент федераций компьютерного спорта России и Москвы Александр Горбаченко.
Согласно исследованию restore: ко Всемирному Дню видеоигр, больше половины россиян ежедневно играют в видеоигры. Каждый третий геймер отмечает, что видеоигры помогают ему расслабиться и переключиться. Еще 14% используют виртуальный мир как способ уйти от реальных проблем. Горбаченко перечислил лучшие российские видеоигры.
«На первое место я, разумеется, поставил бы авиасимуляторы серии «Ил-2 Штурмовик». Игра не теряет популярности уже почти четверть века (обычно игры столько не живут), в нее играют в 185 из 193 государствах мира. Это действительно великая игра. На заслуженное второе место я бы поместил ретрофутуристический 3D-шутер Atomic Heart от российско-кипрской студии Mundfish про альтернативную историю СССР, где массово начали создаваться бытовые человекоподобные роботы. На третье место я бы поставил «Черную книгу» российской студии Morteshka. Эта восхитительная как по дизайну, так и по содержанию игра в жанре RPG-Adventure глубоко погружает в богатый мир фольклора народов России. На четвертом месте оказалась бы историческая RPG-Adventure «Смута» от Cyberia Nova, дающая русский взгляд на трагедию и перипетии Смутного времени. На предпоследнем месте в моем топе расположились башнесносные «Русы против ящеров» в жанре hack and slash от theBratans. Замыкает же мой топ-6 шутливая metroidvania в жанре славянское фэнтези Slavania про похождения хвостатого витязя Алеши от FrostLeaf Games», - сказал собеседник НСН.
В области киберспорта Горбаченко отметил такие игры, как «Мир танков», «Мир кораблей» и «Аллоды».
«Если брать киберспорт, то в России активно создаются, продвигаются и поддерживаются на государственном уровне видеоигры с ярко выраженным военно-прикладным аспектом. Лучшими из них я бы назвал симулятор тактического трехмерного боя «Мир танков» и «Мир кораблей» от Lesta Games и симулятор командной работы спецназа «Калибр» с видом от первого и третьего лица, разработанные 1C Game Studios. К отличным российским разработкам на стыке киберспорта и гейминга также можно отнести 3D-шутеры Standoff2 от Axlebolt и Warface от Astrum Entertainment. Из ярких и самобытных российских видеоигр также можно сходу назвать серию ролевых игр в жанре фэнтези «Аллоды» от Nival и Astrum Entertainment, симулятор водителя большегрузных автомобилей «Дальнобойщики» от 1С и Buka Entertainment и пиратскую сагу «Корсары» из нескольких частей от 1С и Акелла, представляющую собой оригинальный микс ролевой игры с симулятором морских сражений и стратегией в реальном времени. Стоит упомянуть и совместную разработку студий 7th bit labs и Buka Entertainment «Орда. Северный ветер» и ее продолжение «Орда 2. Цитадель». Действие обеих игр происходило в славянском фэнтези-сеттинге Семиречье, где славяне воевали с ордой кочевников во главе с ханом Теймуром. «Орда» была интересна попыткой интегрировать в RTS элементы RPG и концепцию открытого мира со свободным перемещением главного героя между игровыми картами», - отметил эксперт.
Ранее компания Lesta Games объявила, что в январе 2025 года игра «Мир танков» получит самое большое обновление за всю историю своего существования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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