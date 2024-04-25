«Потолка цен нет!»: Сколько готовы тратить россияне на видеоигры
При использовании альтернативных площадок, можно столкнуться с мошенниками или приобрести продукт или аккаунт, которые впоследствии могут быть заблокированы, заявил НСН Михаил Пименов.
Российские геймеры готовы тратить на новые видеоигры две-три тысячи рублей, заявил в эфире НСН эксперт в области игровой индустрии, директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов.
С начала 2024 года российские геймеры потратили 49 миллиардов рублей на покупку игровых новинок, сообщили «Ведомости». Российские игроки чаще всего покупали Helldivers 2, Baldur’s Gate 3 и Warhammer 40,000: Rogue Trader.
«Мы вряд ли видим точную цифру, так как при таких подсчетах не учитываются как иностранные аккаунты и «серые» схемы, которые используются при приобретении игр, так и прокси-площадки, которые занимаются продажей ключей. Также не учитываются и траты на внутриигровой контент, который тоже часто приобретается, минуя официальные платформы. Сейчас отдать две-три тысячи за новую игру не считается потолком, но подходит под среднюю цену, которую геймеры готовы тратить, пользуясь системой скидкой или покупая игры, используя альтернативные схемы и общий доступ к аккаунтам», - отметил собеседник НСН.
По его словам, игроки могут столкнуться с мошенниками при использовании альтернативных площадок.
«Если пользоваться альтернативными площадками, можно столкнуться с мошенниками или приобрести продукт или аккаунт, которые впоследствии могут быть заблокированы. В этом случае пользователя не будет защищать законодательство, которое призвано регулировать торгово-рыночные отношения. Товар не будет считаться легально приобретенным и привлечь продавцов к ответственности будет в этом случае крайне затруднительно», - сказал Пименов.
Независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко в свою очередь заявил НСН, что сейчас российский рынок видеоигр почти весь «серый», а мошенников в этой сфере стало очень много.
«Сейчас весь наш рынок видеоигр выглядит «серым». Он выглядит неадекватно, это балаган! Когда рынок был «белым», тогда и затраты на игры были гораздо больше. Современные россияне готовы потратить от четырех-пяти тысяч рублей на игры каждый месяц. Мошенников в этой сфере появилось очень много, они продолжают навариваться на этом рынке. Нужны какие-то легализационные методы, которые помогут избавиться от «серого» рынка в принципе. Это нужно хоть немного регулировать», - заключил эксперт.
Ранее Кузьменко в беседе с «Радиоточкой НСН» усомнился в том, что «Смута» сможет стать культовой игрой в России.
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