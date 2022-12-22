«Сосредоточатся на экзаменах»: В Госдуме поддержали увеличение возраста призыва до 21 года

Накануне министр обороны Сергей Шойгу на военной коллегии Минобороны заявил, что в России необходимо поэтапно увеличить возраст призыва граждан в армию с 18 до 21 года, а предельный возраст — до 30 лет. Артем Метелев отметил, что полностью поддерживает такое предложение.

«Оно нужно для того, чтобы в вооруженные силы поступали не совсем еще юные ребята, которым только исполнилось 18 лет и которые не имеют физической подготовки. Люди постарше – это совершенно другое физическое состояние, психологическая готовность, зрелость. Человек в 18 лет и в 21-22 года – это несколько разные люди. Безусловно, если повышать возраст до 21, то понятно, для чего предложено повысить предельный возраст: комплектация вооруженных сил должна быть полноценной. Получается, что школьники смогут не бояться, что если они не поступили в университет, то их призовут в армию. Они могут сосредоточиться на экзаменах, на поступлении в колледжи и университеты. А те, кто не пошел в магистратуру или не прошел военную кафедру, уже после обучения пойдут служить в армию. Это, в том числе, позволит избежать дедовщины и давления более старших», - сказал Метелев.

Депутат также прокомментировал заявление Шойгу о том, что число военнослужащих в Вооруженных силах России необходимо увеличить до 1,5 млн, в том числе 695 тысяч контрактников. Метелев отметил, что, прежде всего, предлагается увеличить число военнослужащих именно за счет контрактников.