«Сосредоточатся на экзаменах»: В Госдуме поддержали увеличение возраста призыва до 21 года
Школьники смогут больше не бояться армии, если не поступят в университет, а те, кто не пошел в магистратуру, уже смогут спокойно пойти служить, отметил в эфире НСН депутат Артем Метелев.
Увеличение возраста призыва граждан в армию с 18 до 21 года нужно для того, чтобы в вооруженные силы не поступали совсем юные ребята, которые не готовы к службе, при этом такое предложение поможет им сосредоточиться на экзаменах и поступлении в университет, заявил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в разговоре с НСН.
Накануне министр обороны Сергей Шойгу на военной коллегии Минобороны заявил, что в России необходимо поэтапно увеличить возраст призыва граждан в армию с 18 до 21 года, а предельный возраст — до 30 лет. Артем Метелев отметил, что полностью поддерживает такое предложение.
«Оно нужно для того, чтобы в вооруженные силы поступали не совсем еще юные ребята, которым только исполнилось 18 лет и которые не имеют физической подготовки. Люди постарше – это совершенно другое физическое состояние, психологическая готовность, зрелость. Человек в 18 лет и в 21-22 года – это несколько разные люди. Безусловно, если повышать возраст до 21, то понятно, для чего предложено повысить предельный возраст: комплектация вооруженных сил должна быть полноценной. Получается, что школьники смогут не бояться, что если они не поступили в университет, то их призовут в армию. Они могут сосредоточиться на экзаменах, на поступлении в колледжи и университеты. А те, кто не пошел в магистратуру или не прошел военную кафедру, уже после обучения пойдут служить в армию. Это, в том числе, позволит избежать дедовщины и давления более старших», - сказал Метелев.
Депутат также прокомментировал заявление Шойгу о том, что число военнослужащих в Вооруженных силах России необходимо увеличить до 1,5 млн, в том числе 695 тысяч контрактников. Метелев отметил, что, прежде всего, предлагается увеличить число военнослужащих именно за счет контрактников.
«Сейчас порядка миллиона – это срочники. Здесь будет увеличен именно объем граждан, которые служат по контракту. Понятно, зачем это делается. С учетом проведения специальной военной операции у нас должны быть подготовлены и укомплектованы вооруженные силы. Но тут предлагается расширить именно контрактную составляющую, увеличить и расходы, которые государство несет на соответствующее обмундирование и другое», - резюмировал Метелев.
В августе президент Владимир Путин установил штатную численность вооруженных сил в количестве 2 039 758 человек, из них 1 150 628 военнослужащих. Правительству поручили предусмотреть выделение Минобороны бюджетных средств на увеличение численности. Указ вступает в силу 1 января 2023 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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