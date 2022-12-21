Шойгу предложил призывать на службу в армию с 21 года

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что необходимо поэтапно увеличить предельный возраст призыва граждан на срочную службу в армию с 18 лет до 21 года, сообщает РИА Новости.

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Выступая на заседании коллегии оборонного ведомства он также отметил, что параллельно следует повысить предельный возраст призыва - с 27 до 30 лет.

«Обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванным с первого дня прихода на службу», - добавил министр.

Ранее Шойгу заявил, что в рамках частичной мобилизации были призваны 300 тысяч человек, сообщает RT.

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ФОТО: Минобороны РФ
ТЕГИ:Российская АрмияПризывПризывникиСергей ШойгуМинобороны РФ
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