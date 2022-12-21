Шойгу предложил призывать на службу в армию с 21 года
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что необходимо поэтапно увеличить предельный возраст призыва граждан на срочную службу в армию с 18 лет до 21 года, сообщает РИА Новости.
Выступая на заседании коллегии оборонного ведомства он также отметил, что параллельно следует повысить предельный возраст призыва - с 27 до 30 лет.
«Обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванным с первого дня прихода на службу», - добавил министр.
Ранее Шойгу заявил, что в рамках частичной мобилизации были призваны 300 тысяч человек, сообщает RT.
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