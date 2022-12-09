Путин: проблемы в армии еще целиком далеко не решены, но это вопрос времени

Проблемы армии обсуждаются на совещания с Минобороны практически каждый день. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита на саммит ЕАЭС в Киргизию, передает РИА Новости.

Президент рассказал, что проблемы всё ещё остаются, но его заверяют о сокращении их по объему и остроте, какими они были в начале спецоперации.

«Проблемы еще целиком далеко не решены, но это вопрос времени», - отметил Путин.

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Он добавил, что, по его мнению, самые острые вопросы все-таки уже закрыты, но нужно какое-то время, чтобы раскручивать соответствующие отрасли производства. Президент заверил, что министерство промышленности сейчас активно этим занимается.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что речи о дополнительной мобилизации в стране не идёт, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:МинобороныСпецоперацияРоссийская АрмияВладимир Путин
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