Путин: проблемы в армии еще целиком далеко не решены, но это вопрос времени
Проблемы армии обсуждаются на совещания с Минобороны практически каждый день. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита на саммит ЕАЭС в Киргизию, передает РИА Новости.
Президент рассказал, что проблемы всё ещё остаются, но его заверяют о сокращении их по объему и остроте, какими они были в начале спецоперации.
«Проблемы еще целиком далеко не решены, но это вопрос времени», - отметил Путин.
Он добавил, что, по его мнению, самые острые вопросы все-таки уже закрыты, но нужно какое-то время, чтобы раскручивать соответствующие отрасли производства. Президент заверил, что министерство промышленности сейчас активно этим занимается.
Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что речи о дополнительной мобилизации в стране не идёт, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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