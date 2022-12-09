Путин: проблемы в армии еще целиком далеко не решены, но это вопрос времени

Проблемы армии обсуждаются на совещания с Минобороны практически каждый день. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита на саммит ЕАЭС в Киргизию, передает РИА Новости.

Президент рассказал, что проблемы всё ещё остаются, но его заверяют о сокращении их по объему и остроте, какими они были в начале спецоперации.

«Проблемы еще целиком далеко не решены, но это вопрос времени», - отметил Путин.