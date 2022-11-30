Шойгу заявил, что инструкторы обучили более 300 тысяч резервистов и добровольцев

На заседании коллегии ведомства он указал, что было задействовано более ста полигонов в России и Белоруссии, за два месяца было обучено более 300 тысяч резервистов и добровольцев.

«В учебных центрах подготовлено около восьми тысяч экипажей боевых машин и танков, расчётов артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны, комплексов беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы, аппаратных связи», - отметил глава Минобороны.

Ранее Шойгу предложил применять в рамках спецоперации на Украине перспективные вооружения, сообщает RT.