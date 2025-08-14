Духи вместо «ювелирки»: От какой роскоши отказываются россияне

Анна Дычева рассказала НСН, что на духах россияне не экономят, а Олег Моргун заявил, что граждане перешли на серебряные украшения. 

Россияне из-за экономии средств отказываются от золотых украшений в пользу серебра, рассказал НСН ювелир, блогер Олег Моргун.

У производителей предметов роскоши падает выручка: даже богатые потребители устали от постоянного роста цен, а кризисы, войны пошлин и скачки валютных курсов дополнительно бьют по спросу и рентабельности. На этом фоне гранды люксового рынка продолжают расстраивать инвесторов: их акции с начала года дешевеют двузначными темпами, пишет РБК. Моргун подтвердил такую тенденцию в ювелирной отрасли.

«Не живите одним днем»: Сумма сбережений должна покрывать расходы на два года

«Спрос на ювелирные украшения падает, переходим на серебро. Кто носил золото, продолжают носить золото, просто покупают более скромные вещи. А люди, которые покупали более скромные вещи в золоте, переходят на серебро или вообще отказываются от ювелирных изделий. Это же не первая необходимость, рынок сужается, конкуренция возрастает в разы. Три фактора влияют на это: удорожание золота, удорожание самой работы, плюс налоговые нагрузки. Это все ведет к росту цен», - пояснил он.

Со своей стороны, председатель оргкомитета косметической выставки InterCHARM, член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева рассказала, что на духах россияне не экономят.

«Пик продаж приходится на сентябрь-март, на это время приходится 70% продаж. Поэтому подводить итоги этого года рано. В целом продажи парфюмерии в России за год выросли на 28%. В 2024 году продажи выросли на 35% по сравнению с 2023 годом. В дорогом сегменте мы видим, что спрос растет, доля духов в структуре продаж растет, обычно это более высокий ценовой сегмент. Мы ожидаем, что осень будет богата на новинки, появление новых брендов. В новом пакете санкций вводится запрет на ввоз компонентов для парфюмерии. Но это не отразится на этом сезоне – все куплено, продукты сформированы. Продавцы точно готовы к новому сезону. Увеличилось производство российской парфюмерии», - рассказала собеседница НСН.

Продажи люксовых автомобилей просели больше, чем весь авторынок в целом, так как цены растут, а кредиты брать невыгодно, заявил НСН глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов.

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:КосметикаПарфюмерияЦены

