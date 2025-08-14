«Спрос на ювелирные украшения падает, переходим на серебро. Кто носил золото, продолжают носить золото, просто покупают более скромные вещи. А люди, которые покупали более скромные вещи в золоте, переходят на серебро или вообще отказываются от ювелирных изделий. Это же не первая необходимость, рынок сужается, конкуренция возрастает в разы. Три фактора влияют на это: удорожание золота, удорожание самой работы, плюс налоговые нагрузки. Это все ведет к росту цен», - пояснил он.

Со своей стороны, председатель оргкомитета косметической выставки InterCHARM, член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева рассказала, что на духах россияне не экономят.

«Пик продаж приходится на сентябрь-март, на это время приходится 70% продаж. Поэтому подводить итоги этого года рано. В целом продажи парфюмерии в России за год выросли на 28%. В 2024 году продажи выросли на 35% по сравнению с 2023 годом. В дорогом сегменте мы видим, что спрос растет, доля духов в структуре продаж растет, обычно это более высокий ценовой сегмент. Мы ожидаем, что осень будет богата на новинки, появление новых брендов. В новом пакете санкций вводится запрет на ввоз компонентов для парфюмерии. Но это не отразится на этом сезоне – все куплено, продукты сформированы. Продавцы точно готовы к новому сезону. Увеличилось производство российской парфюмерии», - рассказала собеседница НСН.

Продажи люксовых автомобилей просели больше, чем весь авторынок в целом, так как цены растут, а кредиты брать невыгодно, заявил НСН глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов.

