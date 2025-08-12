Жительницы Калининграда и Саратова тратят на украшения больше всех в РФ
Россиянки за первые шесть месяцев текущего года купили ювелирных украшений на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом со ссылкой на исследование Sokolov и hh.ru сообщает «Газета.Ru».
Лидером по тратам стал Калининград, у жительниц которого на ювелирные украшения уходит в среднем 16,6% от зарплаты. Второе место в рейтинге занял Саратов (14,5%). В ТОП-5 также вошли Волгоград (13,5%), Краснодар (12,1%) и Казань (11,9%).
Внизу списка оказались женщины из Перми (6,4%), Уфа (7,3%), Тюмень (7,6%), Челябинск (8,1%) и Самара (8,4%).
Также авторы исследования выяснили, что большую часть своей зарплаты на ювелирные украшения тратят россиянки, работающие промоутерами - 30,2%. В пятёрку также попали дворники (21,1%), уборщицы (19,5%), курьеры (17,3%) и официанты (16,1%).
Ранее в аэропорту Внуково был задержан мужчину с золотой цепью весом 400 г и стоимостью более трёх млн рублей, сообщает RT.
