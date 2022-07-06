«Сон не копится, как деньги»: Сомнолог предостерег россиян от попыток выспаться впрок

Тем, кто сложно засыпает в жару, Дорохов посоветовал использовать кондиционеры, но не простудиться при этом.

Ранее врач-сексолог Евгений Кульгавчук объяснял, что причиной плохого секса в браке может быть плохой сон. По его словам, если муж и жена мешают друг другу спать, это приводит к недосыпу и накапливанию обид друг на друга. В этом случае врач рекомендовал купить большую кровать, чтобы каждый мог найти себе место.

Со своей стороны, председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон говорил «Радиоточке НСН», что во сне вырабатывается иммунитет, однако россиянам не обязательно брать пример с Далай-ламы, который спит по 9 часов в день.

