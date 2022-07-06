«Сон не копится, как деньги»: Сомнолог предостерег россиян от попыток выспаться впрок
Пять часов сна может быть достаточно молодежи, но не взрослым, при этом гаджеты мешают выработке мелатонина, сказал в эфире НСН Владимир Дорохов.
Мнение о том, что можно выспаться «на неделю вперед», является иллюзией, а ночная работа вредна для здоровья, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов.
Согласно опросу сервиса «Работа.ру», всегда высыпаются только 18% работающих россиян, не высыпаются 19%, периодически высыпаются около 60%.
«Это небольшие цифры. Считается, что по всему миру не высыпаются в среднем 30% человек, отсутствие культуры отношения ко сну - это проблема нашей цивилизации. Эдисон изобрел лампочку и человечество получило возможность ночью не спать, а что-то делать. Сейчас появились гаджеты, излучение которых затормаживает выработку гормона сна мелатонина. Нужно ложиться до 12 часов. Казалось бы, элементарная вещь, но люди кладут гаджеты у кровати, заглядывают, читают, утром кто-то уже начинает переписку. Это усугубляет ситуацию», - сказал Дорохов.
По его словам, в воскресенье нельзя выспаться «на неделю вперед».
«Есть иллюзия, что это можно разложить на неделю, однако недосып только для одного дня. Сон не копится, как деньги – накопил, а потом расходуешь. Нет, это не так. Кому-то достаточно для сна пять часов? Это сильно сказано, что достаточно. Столько может спать молодежь, за счет внутренних сил они восстанавливаются, но при длительном таком режиме появляются проблемы со здоровьем. При этом эпизодически можно уменьшать количество сна», - указал завлабораторией нейробиологии сна и бодрствования.
Дорозов предостерег россиян от работы ночью, перечислив при этом вредные последствия недосыпа.
«Ночная работа – это однозначно вредная штука. Есть данные, что увеличивается количество онкологических заболеваний у людей, которые работают в ночные смены. Проблемы от недосыпа могут быть какие угодно, начиная от сиюминутных, до глобальных. Невыспавшийся человек допускает больше ошибок за рулем и будет неэффективно работать в этот день, а накопление недосыпа вызывает проблемы со здоровьем – с сердечно-сосудистой системой, диабетом и ожирением», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Тем, кто сложно засыпает в жару, Дорохов посоветовал использовать кондиционеры, но не простудиться при этом.
Ранее врач-сексолог Евгений Кульгавчук объяснял, что причиной плохого секса в браке может быть плохой сон. По его словам, если муж и жена мешают друг другу спать, это приводит к недосыпу и накапливанию обид друг на друга. В этом случае врач рекомендовал купить большую кровать, чтобы каждый мог найти себе место.
Со своей стороны, председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон говорил «Радиоточке НСН», что во сне вырабатывается иммунитет, однако россиянам не обязательно брать пример с Далай-ламы, который спит по 9 часов в день.
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