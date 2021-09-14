«Сон, еда и армия». Как бороться с эмоциональным выгоранием

Как сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Ромир», лучшим способом борьбы с эмоциональным выгоранием россияне назвали общение с близкими и друзьями. Треть «выгоревших» заедает проблемы сладким, четверть запивает их успокоительным, столько же снимают стресс общением с животными, остальные спасаются алкоголем и только 5% обращаются к врачам.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова рассказала НСН о причинах увеличения числа разводов в пандемию.

Со своей стороны, социальный психолог Алексей Рощин объяснил НСН, почему работа, которая должна приносит удовольствие, ассоциируется у россиян со словами «раб» и «трудность». По его словам, многие компании целенаправленно добиваются, чтобы работники не дружили и доносили друг на друга, а в коллективах была конкурентная и злая атмосфера.

