«Сон, еда и армия». Как бороться с эмоциональным выгоранием
Если у человека трудный период, надо соблюдать «армейский режим», правильно питаться, хорошо спать и перезагружать сознание, рассказал психолог.
Психолог Павел Жавнеров рассказал в интервью НСН о причинах появления эмоционального выгорания и способах борьбы с этим «не имеющим критериев» явлением.
Ранее сообщалось, что две трети россиян испытывали эмоциональное выгорание в 2021 году. Социологи выяснили, что чаще всего от этого страдают те, кто не чувствуют себя счастливыми и задерживаются на работе.
«Рекомендовать можно несколько направлений. Первое – это обстоятельства. Если у человека тяжелый период, он должен специально отдыхать. Это может быть спорт, прогулки, что угодно, что перезагрузит его сознание и позволит отвлечься от проблем, проектов. А также вещи, направленные на релаксацию, такие как медитация или просмотр чего-то легкого. Это может быть и отвлеченная деятельность вроде рисования или вышивания», - сказал Жавнеров.
Вторым направлением, над котором следует работать, психолог назвал смену образа жизни.
«Второе – это образ жизни. Человеку надо правильно питаться и хорошо высыпаться. Потому что, если человек не высыпается, падает его продуктивность, он хуже справляется с задачами и повышается уровень стресса. Здесь надо соблюдать режим, как в армии. Если у вас тяжелый период в жизни – ложитесь и вставайте вовремя, правильно и регулярно питайтесь, чтобы сохранить физическое хорошее самочувствие. Это позволяет не так сильно эмоционально реагировать», - пояснил Жавнеров.
Тем, кто часто испытывает злость, раздражение, обиду и страх, он рекомендовал обратиться к психологу и поработать над мировосприятием. В числе факторов, которые способствуют появлению эмоционального выгорания, он назвал недоедание, недосып, переутомление, вредные привычки и стрессы на работе и дома.
«При этом критериев эмоционального выгорания как такового пока нет, поэтому многие люди начинают свои эмоциональные перегрузки воспринимать, как эмоциональное выгорание. Это примерно как с термином депрессия – каждый человек считает, что у него именно это. На самом деле это говорит о том, что люди не умеют контролировать свою эмоциональную сферу. Вокруг них постоянно какие-то стрессы и задачи, и они просто эмоционально не выдерживают тот объем, который есть», - заключил собеседник НСН.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Ромир», лучшим способом борьбы с эмоциональным выгоранием россияне назвали общение с близкими и друзьями. Треть «выгоревших» заедает проблемы сладким, четверть запивает их успокоительным, столько же снимают стресс общением с животными, остальные спасаются алкоголем и только 5% обращаются к врачам.
Ранее семейный психолог Наталья Панфилова рассказала НСН о причинах увеличения числа разводов в пандемию.
Со своей стороны, социальный психолог Алексей Рощин объяснил НСН, почему работа, которая должна приносит удовольствие, ассоциируется у россиян со словами «раб» и «трудность». По его словам, многие компании целенаправленно добиваются, чтобы работники не дружили и доносили друг на друга, а в коллективах была конкурентная и злая атмосфера.
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