Врач раскрыл причины плохого секса в браке
Секс между супругами может угасать из-за низкого качества сна. Так считает врач-сексолог Евгений Кульгавчук. Об этом он рассказал в интервью «Пятому каналу».
Если муж и жена мешают друг другу спать, что приводит к недосыпу, накапливаются обиды друг на друга. В этом случае врач рекомендовал купить большую кровать, чтобы каждый мог найти себе место.
Еще одной проблемой становится храп партнера. Тот из супругов, которому приходится мириться с громкими звуками, часто испытывает раздражение и бессонницу.
«В таких случаях нужно обязательно лечить расстройство сна или избавляться храпа. Лечение может включать себя как программы снижения веса, так и снижение воздействия факторов, способствующих храпу, таких как, например, употребление алкоголя», — напомнил Кульгавчук.
В качестве решения всех этих проблем сексолог рекомендует практиковать раздельный сон.
В этом случае можно ходить друг к другу «на свидание», что , по мнению специалиста, способствует оживлению интимных отношений в браке.
«Если же пара изначально спит в разных спальнях, то можно приходить друг к другу в гости на небольшое свидание», — отметил Кульгавчук.
Ранее психоаналитик-сексолог Юлия Варра в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснила, зачем женщины выкладывают в соцсетях откровенные фото, и говорит ли это о проблемах в их личной жизни.
«Кому-то это дает ощущение уверенности, но на самом деле потребность обнажиться – это глубинный эксгибиционизм. Instagram позволил это делать всем в довольно-таки обширной форме. Я как инстаграмер знаю, что очень многие девушки хотели бы публиковать более откровенные фото, но не все разрешается. Это такая «заводящая игра», чтобы чувствовать себя значимой, быть в центре внимания», - сказала Варра.
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