Соловьёв: Буду отмечать День радио вопреки властям
Известный радио и телеведущий заявил в интервью НСН, что «регуляторной гильотине» эфирная волна не по силам.
Россияне могут лишиться сразу нескольких старейших профессиональных праздников. В рамках так называемой регуляторной гильотины, направленной на пересмотр действующих нормативно-правовых актов, могут быть признаны утратившими силу некоторые постановления Совнаркома СССР, пишет «Ъ». В частности, из календаря могут исчезнуть День железнодорожника, День воздушного флота и День радио.
В эфире НСН российский журналист, радио- и телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что будет продолжать отмечать День радио вопреки любым запретам.
«Я не подчинюсь указаниям правительства и буду вместе с коллегами продолжать отмечать День Радио ударным трудом в эфире, потому что когда столько лет работаешь на радио, они могут, конечно, и отменить, но радио при этом все равно останется. Меня не пугает регуляторная гильотина, и радио тоже она не напугает. Какая же тут гильотина, когда это эфирная волна. Эфир гильотиной не перерубить», — сказал Владимир Соловьев.
Ранее в эфире НСН лётчик-инструктор, майор ВВС, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолётах Андрей Краснопёров предупредил, что отмена профессиональных праздников может повлиять на будущие поколения.
Добавим, что с 1 февраля 2020 года могут признать утратившими силу более 20 тысяч правовых актов СССР и РСФСР, принятых с 1917 по 1991 год. Конкретный список должен быть составлен к 15 ноября. До 10 октября профильные ведомства будут вносить свои предложения.
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