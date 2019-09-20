Соловьёв: Буду отмечать День радио вопреки властям

Россияне могут лишиться сразу нескольких старейших профессиональных праздников. В рамках так называемой регуляторной гильотины, направленной на пересмотр действующих нормативно-правовых актов, могут быть признаны утратившими силу некоторые постановления Совнаркома СССР, пишет «Ъ». В частности, из календаря могут исчезнуть День железнодорожника, День воздушного флота и День радио.

В эфире НСН российский журналист, радио- и телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что будет продолжать отмечать День радио вопреки любым запретам.

«Я не подчинюсь указаниям правительства и буду вместе с коллегами продолжать отмечать День Радио ударным трудом в эфире, потому что когда столько лет работаешь на радио, они могут, конечно, и отменить, но радио при этом все равно останется. Меня не пугает регуляторная гильотина, и радио тоже она не напугает. Какая же тут гильотина, когда это эфирная волна. Эфир гильотиной не перерубить», — сказал Владимир Соловьев.