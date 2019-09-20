В отмене профпраздников увидели угрозу будущему России

«Почему-то отменяют не все праздники. Новый год не отменяют. 8 марта давайте отменим, 23 февраля давайте отменим, все отменим. Это наша история. Без истории мы не будем дальше жить. Все по спирали идет. Начнем с отмены, а потом у нас растут недоросли. Они хотя бы знают про праздники, что у нас есть авиация, что у нас есть радио, что и когда образовалось. Это история нашей страны, а отмена этих праздников полная глупость. Все равно, что сказать, не дышите, давайте экономить кислород», — возмутился лётчик-инструктор.

Напомним, что с 1 февраля 2020 года могут признать утратившими силу более 20 тысяч правовых актов СССР и РСФСР, принятых с 1917 по 1991 год. Конкретный список должны составить к 15 ноября. До 10 октября профильные ведомства будут вносить свои предложения.

