В отмене профпраздников увидели угрозу будущему России
В эфире НСН майор ВВС назвал глупостью возможную отмену профессиональных праздников в России в рамках «регуляторной гильотины».
Россия может лишиться сразу нескольких старейших профессиональных праздников. Как пишет «Коммерсантъ», в рамках так называемой регуляторной гильотины, направленной на пересмотр действующих нормативно-правовых актов, могут быть признаны утратившими силу некоторые постановления Совнаркома СССР. Так, в России могут упразднить, например, День радио, День железнодорожника и День воздушного флота.
Полной глупостью назвал возможность потери своего профессионального праздника лётчик-инструктор, майор ВВС, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолётах Андрей Краснопёров. В эфире НСН он заявил, что отмена профессиональных праздников может повлиять на будущие поколения.
«Почему-то отменяют не все праздники. Новый год не отменяют. 8 марта давайте отменим, 23 февраля давайте отменим, все отменим. Это наша история. Без истории мы не будем дальше жить. Все по спирали идет. Начнем с отмены, а потом у нас растут недоросли. Они хотя бы знают про праздники, что у нас есть авиация, что у нас есть радио, что и когда образовалось. Это история нашей страны, а отмена этих праздников полная глупость. Все равно, что сказать, не дышите, давайте экономить кислород», — возмутился лётчик-инструктор.
Напомним, что с 1 февраля 2020 года могут признать утратившими силу более 20 тысяч правовых актов СССР и РСФСР, принятых с 1917 по 1991 год. Конкретный список должны составить к 15 ноября. До 10 октября профильные ведомства будут вносить свои предложения.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Разведчик США пожаловался на Трампа за разговор с Зеленским
- Забрить всех. В армию начнут призывать без прописки
- Роскачество нашло отраву для клещей в яблочном детском пюре
- Мировые новости на завтрак: Усиление США на Ближнем Востоке и операция в Йемене
- Роструд назвал регионы с самыми дорогими вакансиями