Над профпраздниками в России нависла гильотина

Некоторые профессиональные праздники могут исчезнуть из календаря в связи с предстоящим упразднением устаревших нормативных актов времен СССР и РСФСР. Среди них могут, в частности, оказаться День железнодорожника, День радио и День воздушного флота, День рыбака. Об этом стало известно «Коммерсанту».

Как отмечает Ura.ru, согласно поручения главы правительства, к новому году обязаны прекратить действие более двадцати тысяч актов СССР и РСФСР. Реформа получила наименование «регуляторная гильотина». Конкретный список должны составить к 15 ноября. До 10 октября профильные ведомства будут вносить свои предложения.