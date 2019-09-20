Над профпраздниками в России нависла гильотина
Некоторые профессиональные праздники могут исчезнуть из календаря в связи с предстоящим упразднением устаревших нормативных актов времен СССР и РСФСР. Среди них могут, в частности, оказаться День железнодорожника, День радио и День воздушного флота, День рыбака. Об этом стало известно «Коммерсанту».
Как отмечает Ura.ru, согласно поручения главы правительства, к новому году обязаны прекратить действие более двадцати тысяч актов СССР и РСФСР. Реформа получила наименование «регуляторная гильотина». Конкретный список должны составить к 15 ноября. До 10 октября профильные ведомства будут вносить свои предложения.
Таким образом, пока отмена профессиональных праздников не грозит. Однако, чтобы они сохранились в дальнейшем, потребуется административное вмешательство, уточняет РЕН ТВ.
Например, в РЖД отметили, что празднование Дня железнодорожника входит в коллективный договор. Это старейший профпраздником, поэтому вертикально интегрированная компания заинтересована в его сохранении.
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