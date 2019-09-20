Соловьев: Прокуратура прозрела в деле Устинова?
Телеведущий в эфире НСН задал все интересующие его вопросы в деле актера.
Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал в личном Telegram-канале на обращение Генпрокуратуры в Мосгорсуд с просьбой изменить приговор в связи с «несправедливостью назначенного ему наказания вследствие его чрезмерной суровости». Ранее генпрокуратура по ходатайству адвоката Анатолия Кучерены направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения актеру Павлу Устинову.
Соловьев в эфире НСН заявил, что много вопросов у него возникло в частности к прокуратуре.
«Я просто реально не понимаю. Кого критикует прокуратура? Кто не справедлив? Суд? Суд действует в рамках законодательства. Даже если учесть то, что гособвинитель запрашивал 6 лет колонии, а суд дал меньше. Это выступление прокуратуры, что оно требует? Опять же, от кого? От собственного обвинителя? Они предлагают наказать обвинителя? Он сам решил себя так вести? Такого рода чрезмерно быстрые заявления прокуратуры без объяснения причины их появления выглядят, на мой взгляд, несколько странно. Или, может, появились новые факты в деле? Но ни кто про них не говорит. Если прокуратура считает, что было место нарушениям. То они так и должны сказать: «Наш обвинитель превысил свои полномочия». А то в чем здесь произвол?», - сказал Соловьев.
Ведущий считает, что в подобных заявлениях не должны доминировать личные взгляды официальных лиц.
«Я понимаю, когда слово «справедливость» звучит в церкви, от общественных деятелей, но когда об этом говорят официальные представители прокуратуры - это не вяжется у меня. В их функции, как я понимаю, входит наблюдение за законом, а не категория установления справедливости. Поэтому и формулировки должны быть соответствующие функциям ведомства. Конечно, у самого человека есть свои нормы - что справедливо, а что нет - это его право. Но представители прокуратуры выступают как официальные лица. Если это переквалификация статьи, тогда прокуратуре нужно говорить со следственным комитетом, который заводил дело. Слишком много вопросов у меня», - продолжил ведущий.
Также ведущий выступил с инициативой нанять адвоката актеру Павлу Устинову, который приговорен к 3,5 годам тюрьмы за применение насилия в отношении представителя власти в ходе протестной акции 3 августа. Соловьев не верит в искренность коллег осужденного, которые в интернете привлекали внимание к делу и назвал их «хайпующими».
Соловьев отметил, что только он и Тина Канделаки предложили найти Устинову адвоката или оплатить его услуги. Ведущий считает, что суд является инструментом, и грамотный юрист сможет донести до судьи свою позицию при обжаловании приговора.
«Кругом одни громкие заявления, что это не справедливо – от актеров, от прокуратуры и так далее. Складывается впечатление, что у нас теперь органом устанавливающим справедливость является прокуратура. Но просто напомню, что обычно эти полномочия присуще судьям. Да и прокуратура в качестве надзорного органа, обвинения могла вступиться еще в самом начале процесса, а не вдруг прозреть. При всем этом очевидно, что в деле Устинова должны разобраться», - сказал ведущий.
Напомним, Тверской суд приговорил актера 16 сентября 2019 года. По данным следствия, во время задержания сотрудник правоохранительных органов получил вывих плеча. Устинов вину не признает.
Дело актёра вызвало резонанс после запущенного театральными деятелями флешмоба в поддержку артиста. Поводом стало опубликованное в сети видео, на котором видно, что актёр не оказывает сопротивления при задержании. Суд отказался приобщать видеозапись к делу.
НСН сообщает со слов адвоката Анатолия Кучерены, что рассмотрение апелляции по делу Устинова, назначенное на 23 сентября, перенесено на следующий четверг.
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