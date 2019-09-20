Соловьев: Прокуратура прозрела в деле Устинова?

Соловьев в эфире НСН заявил, что много вопросов у него возникло в частности к прокуратуре.

«Я просто реально не понимаю. Кого критикует прокуратура? Кто не справедлив? Суд? Суд действует в рамках законодательства. Даже если учесть то, что гособвинитель запрашивал 6 лет колонии, а суд дал меньше. Это выступление прокуратуры, что оно требует? Опять же, от кого? От собственного обвинителя? Они предлагают наказать обвинителя? Он сам решил себя так вести? Такого рода чрезмерно быстрые заявления прокуратуры без объяснения причины их появления выглядят, на мой взгляд, несколько странно. Или, может, появились новые факты в деле? Но ни кто про них не говорит. Если прокуратура считает, что было место нарушениям. То они так и должны сказать: «Наш обвинитель превысил свои полномочия». А то в чем здесь произвол?», - сказал Соловьев.