Аккаунт Владимира Соловьева в Clubhouse разблокировали
Социальная сеть Clubhouse разблокировала аккаунт телеведущего Владимира Соловьева. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Ранее Соловьев собирался провести в соцсети эфир на тему «Почему в России не взлетела квир-революция». Пользователи Clubhouse массово пожаловались на аккаунт телеведущего, что привело к блокировке.
В ответ Соловьев заявил, что Clubhouse испугался даже его появления. «Все, что надо знать о ценности свободы слова», – пожаловался ведущий.
Соцсеть Clubhouse набрала популярность в России в феврале. В ее основе лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения контента. Для использования приложения нужно получить приглашение от другого пользователя.
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