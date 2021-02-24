Аккаунт Владимира Соловьева в Clubhouse разблокировали

Социальная сеть Clubhouse разблокировала аккаунт телеведущего Владимира Соловьева. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Ранее Соловьев собирался провести в соцсети эфир на тему «Почему в России не взлетела квир-революция». Пользователи Clubhouse массово пожаловались на аккаунт телеведущего, что привело к блокировке.

В ответ Соловьев заявил, что Clubhouse испугался даже его появления. «Все, что надо знать о ценности свободы слова», – пожаловался ведущий.