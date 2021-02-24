Аккаунт Владимира Соловьева в Clubhouse разблокировали

Социальная сеть Clubhouse разблокировала аккаунт телеведущего Владимира Соловьева. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Ранее Соловьев собирался провести в соцсети эфир на тему «Почему в России не взлетела квир-революция». Пользователи Clubhouse массово пожаловались на аккаунт телеведущего, что привело к блокировке.

В ответ Соловьев заявил, что Clubhouse испугался даже его появления. «Все, что надо знать о ценности свободы слова», – пожаловался ведущий.

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Соцсеть Clubhouse набрала популярность в России в феврале. В ее основе лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения контента. Для использования приложения нужно получить приглашение от другого пользователя.

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ФОТО: РИА Новости//Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СоцсетиСоловьев
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