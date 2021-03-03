Кому полезен Бесогон? Телекритики объяснили возвращение Михалкова на ТВ

«Мы помним, почему канал «Россия24» на год прекратил отношения с Михалковым. После того, как он не только Билла Гейтса, но и высокопоставленных российских чиновников обвинил в том, что они чипируют русский народ. После этого Михалков ушел в YouTube, где собирал миллионные просмотры. То есть он стал популярным блогером. После этого я увидел «Бесогон» на православном канале «Спас». Он туда неплохо вписался. А сейчас Никита Бесогон так старается оказаться полезным власти в связи с последними событиями – с Навальным, с протестами, напоминает о себе, практически кричит", - отметил телекритик.

Мельман напомнил, что Михалков обнародовал гонорары артистов, которые высказались в поддержку Навального, например, Александры Бортич и Павла Деревянко.

"Такое впечатление, что он заслужил опять вернуться на государственный канал. Власти это выгодно. Может быть, он учел некоторые вещи по поводу чиновников и будет дальше служить этой власти, как он это делал все последние годы. Мне кажется, он за этот год стал еще больше нападать на либеральную часть нашего общества. Он еще больше стал служить нынешней власти, и это было замечено», - заключил собеседник НСН.

Ранее Михалков заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что за призывы к вводу санкций против России следует лишать российского гражданства.

