Соловьев опроверг обвинения в наличии итальянского гражданства

«Он неизвестен никому как священник. Во всяком случае, те люди, которые имеют прямое отношение к церкви, говорят, что такой священник не обнаружен. Одет он не в рясу, а в подрясник, подвязался в одном из монастырей, выглядел, как неофит и был оттуда изгнан, рассказывают церковные люди. Тот язык, которым он пользуется, тоже вряд ли соответствует языку священников. Мне этого человека искренне жалко, потому что он «впал в прелесть». Это крайне опасно. Поэтому надеюсь, что к нему будут милостивы и к нему вернется разум», - сказал Соловьев.

Телеведущий также заявил, что никогда не помышлял о смене российского гражданства.

«Я никогда не хотел, не просил и не подавал на какое-либо иностранное гражданство. Я родился гражданином СССР, потом стал гражданином России - им и остаюсь», - заключил Соловьев.

Ранее НСН сообщала, что адвокат из Казани Еркен Сарсембаев считает необходимым привлечь к уголовной ответственности Владимира Соловьева за оскорбление слушателя из Татарстана. Юрист обратился с таким призывом к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Юрию Чайке.

Владимир Соловьев в свою очередь прокомментировал поток критики, который обрушился на него в последнее время.

