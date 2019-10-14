Соловьев опроверг обвинения в наличии итальянского гражданства
Российский телеведущий в эфире НСН заявил, что обвиняющий его человек «впал в прелесть».
Отказать российскому телеведущему Владимиру Соловьеву в получении итальянского гражданства потребовал от правительства страны православный священник-эмигрант. Он опубликовал на сайте Change.org петицию, в которой обвиняет журналиста в межнациональной розни, ксенофобии и экстремизме. Как пишут «Новые известия», священнослужитель, которого называют отцом Сергием, также просит внести имя Соловьева в «список Магнитского» и запретить ему въезд в страны Европы и в США. В другой петиции, на русском языке, адресованной Роскомнадзору, Следственному комитету и директору ВГТРК, клирик требует запретить журналисту вести политические ток-шоу и радиоэфиры, потому что тот излагает политически ангажированную информацию, сеет в обществе «дух розни и вражды», а также использует в речи оскорбления и брань.
Российский телеведущий Владимир Соловьев в эфире НСН рассказал, что его личный оппозиционер на самом деле не является священником.
«Он неизвестен никому как священник. Во всяком случае, те люди, которые имеют прямое отношение к церкви, говорят, что такой священник не обнаружен. Одет он не в рясу, а в подрясник, подвязался в одном из монастырей, выглядел, как неофит и был оттуда изгнан, рассказывают церковные люди. Тот язык, которым он пользуется, тоже вряд ли соответствует языку священников. Мне этого человека искренне жалко, потому что он «впал в прелесть». Это крайне опасно. Поэтому надеюсь, что к нему будут милостивы и к нему вернется разум», - сказал Соловьев.
Телеведущий также заявил, что никогда не помышлял о смене российского гражданства.
«Я никогда не хотел, не просил и не подавал на какое-либо иностранное гражданство. Я родился гражданином СССР, потом стал гражданином России - им и остаюсь», - заключил Соловьев.
Ранее НСН сообщала, что адвокат из Казани Еркен Сарсембаев считает необходимым привлечь к уголовной ответственности Владимира Соловьева за оскорбление слушателя из Татарстана. Юрист обратился с таким призывом к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Юрию Чайке.
Владимир Соловьев в свою очередь прокомментировал поток критики, который обрушился на него в последнее время.
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