Соловьёва, взорвавшего соцсети Татарстана эфирной бранью, хотят засудить

Адвокат из Казани Еркен Сарсембаев считает необходимым привлечь к уголовной ответственности теле-радио ведущего Владимира Соловьева за оскорбление слушателя из Татарстана. Юрист обратился с таим призывом к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Юрию Чайке.

Как отмечает Ura.ru, речь идёт об инциденте, который случился в эфире радиостанции «Вести FM». По словам адвоката, ведущий начал пародировать татарский акцент, что, по мнению Сарсембаева, впрямую оскорбляет и подвергает насмешке всех представителей нации. Адвокат уверен, что действия Соловьева подпадают под статью Уголовного кодекса «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Сарсембаев уточнил, что слушатель, на которого ополчился Соловьёв, выступил в эфире со своими личными оценочными суждениями, а журналист в ответ начал распространяться обо всем Татарстане. Правозащитник сравнил ведущего с «дворовым бандитом», оскорбившим целую республику.