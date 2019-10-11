Соловьёв призвал вернуть смертную казнь после убийства девочки в Саратове

Телеведущий Владимир Соловьёв выступил за отмену в России моратория на смертную казнь. Такую необходимость он усмотрел после известия об убийстве девятилетней девочки в Саратове мужчиной, ранее судимым за педофилию, пишет сайт KP.Ru.

«Это тяжелейший вопрос. Потому надо рассматривать — по каким именно статьям вводить. И по каким из них должны работать системы сдержек, проверок. Тут миллион нюансов. Именно поэтому смертная казнь — должна быть. И должна быть исключительной мерой. Тогда отсутствуют всяческие сомнения», — заявил журналист.