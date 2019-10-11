Соловьёв призвал вернуть смертную казнь после убийства девочки в Саратове
Телеведущий Владимир Соловьёв выступил за отмену в России моратория на смертную казнь. Такую необходимость он усмотрел после известия об убийстве девятилетней девочки в Саратове мужчиной, ранее судимым за педофилию, пишет сайт KP.Ru.
«Это тяжелейший вопрос. Потому надо рассматривать — по каким именно статьям вводить. И по каким из них должны работать системы сдержек, проверок. Тут миллион нюансов. Именно поэтому смертная казнь — должна быть. И должна быть исключительной мерой. Тогда отсутствуют всяческие сомнения», — заявил журналист.
Кроме того, он отметил, что является давним сторонником возврата смертной казни, пишет «Свободная пресса». Добавим, поднять вопрос снятия моратория с высшей меры наказания намерены и в Госдуме после резонансного убийства школьницы. С такой инициативой выступила партия «Справедливая Россия». В партии напомнили, что ещё несколько лет назад предлагали отменить мораторий на смертную казнь для террористов и педофилов. В то же время первый зампредседателя думского комитета по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов отметил, что не особо верит в возвращение казни, так как в этом случае России придется выйти из Совета Европы.
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