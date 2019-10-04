Соловьев пожаловался на травлю

4 октября 201908:29

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал поток критики, который обрушился на него в последнее время. В беседе с изданием «Газету.ру» журналист заявил, что травля связана с его гневным выступлением, когда он в прямом эфире отчитал жителя Татарстана.

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Соловьев заявил, что смотрит на ситуацию «с улыбкой», а реакцию критиков связал с «осенним обострением».

Также ведущий заявил, что не понимает обиды своего оппонента из Татарстана, так как тот первый написал оскорбления, в том числе в адрес президента Владимира Путина. По его мнению, тот смс-сообщение может стать поводом для возбуждения уголовного дела.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Федоренко
ТЕГИ:Владимир СоловьевСМИТравля