Соловьев о «Городе бесов»: Я дал точную характеристику Екатеринбургу

Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с НСН заявил, что появившаяся на въезде в город табличка стала подтверждением его правоты.

«Значит, попал в цель. Значит дал точную характеристику ряду граждан. Знаете, если что-то говоришь, и это не производит никакого действия, значит, неправильно сказал. А если сказал и тут так пошло в народ, значит, оказался точен. Это повод задуматься для людей. Ведь не весь же город, правильно? Но бесы в нем есть. Екатеринбургу надо побороться за себя. В принципе, это и каждому человеку необходимо бороться со своими бесами. Там же такие уличные художники уже не первый раз это делают. Они до этого еще знак ставили “Грязьбург”. Это у них традиция», - сообщил он.

Соловьев также отметил, что сам является противником подобных «акций». Однако, отметил телеведущий, появление дорожного знака «Город бесов» стало поводом задуматься о более важных проблемах, чем совершенное правонарушение.

«В целом, я отношусь к любому такому творчеству крайне негативно. Потому что ГИБДД строго регулирует знаки дорожного движения и надписи. Поэтому ГИБДД и демонтировало. Надписи ни к какой борьбе не приводят. Но обратить внимание надо на то, что сказала епархия. Они говорят, что иное место если выберут, то в обстановке колоссальной лжи и это место оболгут. Поэтому Екатеринбургу вообще стоит задуматься, почему в течение девяти лет город никак не может найти место для кафедрального храма», - заключил Соловьев.

Напомним, в Екатеринбурге с 13 мая прошла череда несогласованных акций, связанных с выбором местa строительства храма в сквере. Генеральный директор Центра стратегического планирования, политический консультант Виктор Потуремский рассказал НСН, что ситуации, которая была вызвана строительством храма в Екатеринбурге, можно было избежать.

