Соловьев о «Городе бесов»: Я дал точную характеристику Екатеринбургу
Телеведущий Владимир Соловьев объяснил в эфире НСН, почему на самом деле появился в Екатеринбурге знак с надписью «Город бесов».
Дорожный знак с надписью «Город бесов», который был установлен на въезде в Екатеринбург со стороны аэропорта «Кольцово», демонтирован. Об этом сообщили в пресс-службе городского ГИБДД. Там также отметили, что за самовольную установку дорожных знаков предусмотрен штраф до 10 тысяч рублей. Табличка с указанием «Город бесов» появилась на въезде в Екатеринбург утром в понедельник, 17 июня. Так ранее назвал город телеведущий Владимир Соловьев, который раскритиковал выступление жителей против строительства храма Святой Екатерины в сквере у театра драмы. Поиском автора неразрешенного знака сейчас занимается полиция.
Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с НСН заявил, что появившаяся на въезде в город табличка стала подтверждением его правоты.
«Значит, попал в цель. Значит дал точную характеристику ряду граждан. Знаете, если что-то говоришь, и это не производит никакого действия, значит, неправильно сказал. А если сказал и тут так пошло в народ, значит, оказался точен. Это повод задуматься для людей. Ведь не весь же город, правильно? Но бесы в нем есть. Екатеринбургу надо побороться за себя. В принципе, это и каждому человеку необходимо бороться со своими бесами. Там же такие уличные художники уже не первый раз это делают. Они до этого еще знак ставили “Грязьбург”. Это у них традиция», - сообщил он.
Соловьев также отметил, что сам является противником подобных «акций». Однако, отметил телеведущий, появление дорожного знака «Город бесов» стало поводом задуматься о более важных проблемах, чем совершенное правонарушение.
«В целом, я отношусь к любому такому творчеству крайне негативно. Потому что ГИБДД строго регулирует знаки дорожного движения и надписи. Поэтому ГИБДД и демонтировало. Надписи ни к какой борьбе не приводят. Но обратить внимание надо на то, что сказала епархия. Они говорят, что иное место если выберут, то в обстановке колоссальной лжи и это место оболгут. Поэтому Екатеринбургу вообще стоит задуматься, почему в течение девяти лет город никак не может найти место для кафедрального храма», - заключил Соловьев.
Напомним, в Екатеринбурге с 13 мая прошла череда несогласованных акций, связанных с выбором местa строительства храма в сквере. Генеральный директор Центра стратегического планирования, политический консультант Виктор Потуремский рассказал НСН, что ситуации, которая была вызвана строительством храма в Екатеринбурге, можно было избежать.
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