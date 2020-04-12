Соловьев обозвал Уткина психически больным из-за отказа от России

Телеведущий Владимир Соловьев считает, что спортивный комментатор Василий Уткин страдает психическим заболеванием. Так Соловьев отреагировал в эфире телеканала «Царьград» на заявление Уткина, который готов отказаться от российского государства из-за введенной самоизоляции на фоне коронавируса.

«А, это тот Василий Уткин, которому давно необходима профессиональная психиатрическая помощь? И вы хотите, чтобы мы комментировали то, что говорит этот глубоко больной несчастный человек? Да вы посмотрите, как он выглядит. Ему нужна помощь, он выглядит тяжело и глубоко больным», — считает Соловьев.

Телеведущий «России 1» пожелал комментатору «вылечиться и жить долго и счастливо».