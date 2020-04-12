Соловьев обозвал Уткина психически больным из-за отказа от России
Телеведущий Владимир Соловьев считает, что спортивный комментатор Василий Уткин страдает психическим заболеванием. Так Соловьев отреагировал в эфире телеканала «Царьград» на заявление Уткина, который готов отказаться от российского государства из-за введенной самоизоляции на фоне коронавируса.
«А, это тот Василий Уткин, которому давно необходима профессиональная психиатрическая помощь? И вы хотите, чтобы мы комментировали то, что говорит этот глубоко больной несчастный человек? Да вы посмотрите, как он выглядит. Ему нужна помощь, он выглядит тяжело и глубоко больным», — считает Соловьев.
Телеведущий «России 1» пожелал комментатору «вылечиться и жить долго и счастливо».
Ранее в эфире телеканала «Дождь» Василий Уткин возмутился тем, что вынужден соблюдать режим самоизоляции из-за коронавируса – находиться дома, оплачивая услуги ЖКХ, обеспечивая себя самостоятельно.
«Это что, то ради чего я отстегивал налоги каждый месяц лет 30? Я очень разочарован этим обстоятельством, мне такое государство не нужно», — заявил комментатор.
Ранее НСН писала, что с понедельника в Москве будет остановлена работа каршеринга, а услуги такси смогут предоставлять только перевозчики, имеющие разрешение на перевозку пассажиров и багажа для легковых такси на территории Москвы и области.
Но и это не все: с 13 апреля «на неделю с возможным продлением» ограничивается или прекращается работа большинства городских предприятий и организаций.
Принятые столичным градоначальником меры в числе прочего означают для православных москвичей, а, скорее всего, и жителей Подмосковья (аналогичные решения областных властей вряд ли заставят себя ждать), что праздник Пасхи в этом году станет как никогда домашним. Жесткие ограничения вводятся, напомним, по 19 апреля, на которое выпадает Воскресение Христово, включительно, с возможностью последующего продления.
К нормальному ритму жизни Москва начнет возвращаться, «как только угроза заражения отступит», - пообещал Сергей Собянин. Вопрос «когда» остается повисшим в воздухе…
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