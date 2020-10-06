Соловьев назвал ковид-диссидентов кретинами

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев ополчился на россиян, которые не носят маски и отрицают коронавирус.

В эфире шоу «Полный контакт» на YouTube-канале «Соловьев Live» он заявил, что у каждого россиянина есть знакомые или близкие переболевшие или умершие от COVID.

Соловьев высмеял теории заговора вокруг ковида, в которые народ придумывает. В том числе, что вакцина от коронавируса - это «жидкая чипизация».

Он призвал россиян прийти в чувство и начать носить маски в общественных местах.

«Все кричат: „Нет, главное ни в коем случае не вводить никаких мер и это все придумали для того, чтобы…“. Для чего, идиоты?!», — заявил Соловьев.