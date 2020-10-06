Соловьев назвал ковид-диссидентов кретинами
Телеведущий и журналист Владимир Соловьев ополчился на россиян, которые не носят маски и отрицают коронавирус.
В эфире шоу «Полный контакт» на YouTube-канале «Соловьев Live» он заявил, что у каждого россиянина есть знакомые или близкие переболевшие или умершие от COVID.
Соловьев высмеял теории заговора вокруг ковида, в которые народ придумывает. В том числе, что вакцина от коронавируса - это «жидкая чипизация».
Он призвал россиян прийти в чувство и начать носить маски в общественных местах.
«Все кричат: „Нет, главное ни в коем случае не вводить никаких мер и это все придумали для того, чтобы…“. Для чего, идиоты?!», — заявил Соловьев.
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