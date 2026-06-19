Россиянам разрешили покупать туры в страны Ближнего Востока
Министерство экономического развития России разрешило туроператорам возобновить продажу путевок в страны Ближнего Востока. Соответствующее решение принято на основании заявления МИД РФ от 19 июня 2026 года, сообщает RT.
Ведомство отменило ранее озвученные рекомендации российским гражданам воздерживаться от посещения стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в частных и туристических целях. Речь идет о Бахрейне, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и Саудовской Аравии в связи с изменением обстановки в регионе.
МИД РФ в начале марта на фоне эскалации на Ближнем Востоке настоятельно рекомендовал россиянам воздержаться от турпоездок в ряд стран региона до прекращения активных боевых действий и полной нормализации авиасообщения.
Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в интервью НСН рассказал, почему туризм в Грузии и Египте дешевле, чем в России.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Десятилетний боксер скончался после тренировки в Воронежской области
- Мужчины не болеют? Зачем открывать в России клиники мужского здоровья
- Депутат Буцкая объяснила, как опыт «Московского долголетия» поможет детям
- Россиянам разрешили покупать туры в страны Ближнего Востока
- Сын Бари Алибасова раскрыл грязные подробности конфликта с бывшей женой
- Депутат Смолин: Юристы в России зарабатывают меньше парикмахеров для собак
- Макрон заявил, что ЕС не может быть посредником между РФ и Украиной
- В Госдуме обвинили Зеленского в нечестной игре при обращении к лидеру Бразилии
- Врач назвала главные промахи россиян при защите кожи от солнца
- ЕС выделил Армении €34 млн для компенсации российских торговых ограничений