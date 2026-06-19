Россиянам разрешили покупать туры в страны Ближнего Востока

Министерство экономического развития России разрешило туроператорам возобновить продажу путевок в страны Ближнего Востока. Соответствующее решение принято на основании заявления МИД РФ от 19 июня 2026 года, сообщает RT.

Ведомство отменило ранее озвученные рекомендации российским гражданам воздерживаться от посещения стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в частных и туристических целях. Речь идет о Бахрейне, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и Саудовской Аравии в связи с изменением обстановки в регионе.

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МИД РФ в начале марта на фоне эскалации на Ближнем Востоке настоятельно рекомендовал россиянам воздержаться от турпоездок в ряд стран региона до прекращения активных боевых действий и полной нормализации авиасообщения.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в интервью НСН рассказал, почему туризм в Грузии и Египте дешевле, чем в России.

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ФОТО: EPA/ТАСС
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