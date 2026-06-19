Россиянам разрешили покупать туры в страны Ближнего Востока

МИД РФ в начале марта на фоне эскалации на Ближнем Востоке настоятельно рекомендовал россиянам воздержаться от турпоездок в ряд стран региона до прекращения активных боевых действий и полной нормализации авиасообщения.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в интервью НСН рассказал, почему туризм в Грузии и Египте дешевле, чем в России.

