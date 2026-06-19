Макрон заявил, что ЕС не может быть посредником между РФ и Украиной

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о невозможности участия Евросоюза в качестве посредника при урегулировании украинского кризиса. Об этом французский лидер сообщил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, передает RT.

По мнению главы французского государства, председатель Евросовета Антониу Кошту не обладает полномочиями представлять интересы всех стран блока при обсуждении гарантий безопасности. Макрон подчеркнул, что Брюссель в принципе не может выполнять посредническую функцию, поскольку открыто поддерживает Киев и вводит ограничительные меры против Москвы.