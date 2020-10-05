Познер предложил отрицающим существование коронавируса жить в вольере
Журналист Владимир Познер предложил отрицающим существование коронавируса жить в вольере, говорится сообщении на его сайте.
«Я предложил бы ковид-диссидентам тоже жить в вольере, где они не могут навредить никому, кроме себя», - написал он.
По словам журналиста, он не сомневается в наличии этого вируса и пандемии и делает все возможное, чтобы не заболеть, заявил Познер.
Как написал телеведущий, если человек хочет рисковать своей жизнью – это его дело, «но если он одновременно угрожает моей – это уже не его дело».
Ранее Познер предложил штрафовать на 25-50 тысяч рублей за отказ носить маски во время пандемии.
Контроль за ношением масок усилили на станциях метро Москвы, сотрудники метро начали требовать, чтобы люди надели маски, о перчатках пока речи не идет. При этом за отсутствие средств защиты в транспорте Москвы с начала масочно-перчаточного режима более 85 тысяч пассажиров получили штрафы. Сумма одного штрафа составляет 5000 рублей.
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