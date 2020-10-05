Познер предложил отрицающим существование коронавируса жить в вольере

По словам журналиста, он не сомневается в наличии этого вируса и пандемии и делает все возможное, чтобы не заболеть, заявил Познер.



Как написал телеведущий, если человек хочет рисковать своей жизнью – это его дело, «но если он одновременно угрожает моей – это уже не его дело».

Ранее Познер предложил штрафовать на 25-50 тысяч рублей за отказ носить маски во время пандемии.

Контроль за ношением масок усилили на станциях метро Москвы, сотрудники метро начали требовать, чтобы люди надели маски, о перчатках пока речи не идет. При этом за отсутствие средств защиты в транспорте Москвы с начала масочно-перчаточного режима более 85 тысяч пассажиров получили штрафы. Сумма одного штрафа составляет 5000 рублей.

