Вирусолог: вторая волна COVID-19 будет интенсивнее первой
Вторая волна коронавируса в России будет более интенсивной, пишет РИА Новости со ссылкой на доктора медицинских наук Анатолия Альштейна.
По мнению вирусолога, интенсивность роста заболевших связана с осенним сезоном, который традиционно является периодом заболеваний верхних дыхательных путей и простудных заболеваний. Альтштейн отметил, что уровень заболеваемости может преодолеть весенний рекорд, когда Covid-19 диагностировали у 11,3 тысячи человек. Он заявил, что здравоохранение готово к борьбе с вирусом и напомнил о существовании вакцины.
За сутки в России зафиксировали 11615 случаев коронавирусной инфекции. Скончались от новой инфекции 188 пациентов. На Москву приходится 4082 новых случая. За сутки полностью выздоровело 6 252 человека.
В европейских странах вторая волна заболеваемости Covid-19 также оказалась сильнее первой: в Испании, Франции, Великобритании и еще нескольких странах показатели заболеваемости оказались в полтора-два раза выше, чем весной.
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