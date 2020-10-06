Вирусолог: вторая волна COVID-19 будет интенсивнее первой

Вторая волна коронавируса в России будет более интенсивной, пишет РИА Новости со ссылкой на доктора медицинских наук Анатолия Альштейна.

По мнению вирусолога, интенсивность роста заболевших связана с осенним сезоном, который традиционно является периодом заболеваний верхних дыхательных путей и простудных заболеваний. Альтштейн отметил, что уровень заболеваемости может преодолеть весенний рекорд, когда Covid-19 диагностировали у 11,3 тысячи человек. Он заявил, что здравоохранение готово к борьбе с вирусом и напомнил о существовании вакцины.

За сутки в России зафиксировали 11615 случаев коронавирусной инфекции. Скончались от новой инфекции 188 пациентов. На Москву приходится 4082 новых случая. За сутки полностью выздоровело 6 252 человека.

В европейских странах вторая волна заболеваемости Covid-19 также оказалась сильнее первой: в Испании, Франции, Великобритании и еще нескольких странах показатели заболеваемости оказались в полтора-два раза выше, чем весной.

