«Солнце и снежинки»: Вильфанд отменил «замораживание» Москвы
Дожди прекратятся в ночь на субботу, воскресенье станет самым холодным днем, а в понедельник москвичей согреет «барическая депрессия», сказал в эфире НСН Роман Вильфанд.
Выходные в Москве будут холодными и солнечными, однако снежинки не превратятся в снег, заявил в интервью НСН научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Ранее СМИ пугали москвичей шестиградусными морозами в субботу и воскресенье, однако ничего подобного не будет.
«Сегодня дождливый день, однако во второй половине ночи дождь прекратится и в субботу осадков не ожидается. В субботу москвичи смогут порадоваться солнышку, но будет достаточно холодно, плюс 2-4 градуса. Самым холодным днем на этой неделе будет воскресенье, ночные температуры понизятся до минус 4-6, при этом днем в Москве будет положительная температура, но не больше 2-3 градусов», - сказал Вильфанд.
По его словам, зрение не обмануло москвичей, видевших в эти дни снежинки, однако снегопада не будет, а наоборот – в понедельник Москву согреет «барическая депрессия».
«В понедельник через Москву будет проходить ложбина низкого давления, это будет дождливый день. При этом столица окажется в теплом секторе барической депрессии, температура повысится до 5-7 градусов. Снежинки были в воздухе и этой ночью, но на землю они падали в виде капелек. Снежинки будут появляться и во второй половине недели, ничего особенного в этом нет. Днем будет небольшой плюс, ночью небольшой минус. Небольшие осадки возможны, но устойчивого снежного покрова пока не видно», - заключил собеседник НСН.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее говорил, что ночь с 10 на 11 октября стала первой в сезоне для Москвы с минусовой температурой.
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