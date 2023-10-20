«Солнце и снежинки»: Вильфанд отменил «замораживание» Москвы

Выходные в Москве будут холодными и солнечными, однако снежинки не превратятся в снег, заявил в интервью НСН научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Ранее СМИ пугали москвичей шестиградусными морозами в субботу и воскресенье, однако ничего подобного не будет.